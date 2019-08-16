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16 августа 2019, пятница, 17:36 422
Политика 2019-08-16T17:40:00+03:00
Українські Новини
Генпрокурор Луценко всегда поддерживал Грымчака, - Иванов

Генпрокурор Луценко всегда поддерживал Грымчака, - Иванов

"Близость к Генпрокурору делала Грымчака эффективным "решалой" вопросов, связанных с разрешениями на строительство, ведь изданное вопреки закону разрешение со стороны Министерства культуры не стоит ничего, если нет гарантии того, что прокуратура его потом не обжалует либо не откроет уголовное производство. Более того, ранее правоохранители уже интересовались Грымчаком, неоднократно проводилась оперативная разработка, но дружба с Луценко и утечки информации позволяли ему избежать каких-либо проблем", - пишет известный блогер и бывший прокурорский работник Сергей Иванов в издании "Цензор".

14 августа Служба безопасности Украины обнародовала видео задержания заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака, которого подозревают в вымогательстве $1,1 миллиона взятки.

"Да, это правда. ГПУ и следователи СБУ и НАБУ задержали за мошенническое завладение более 1 млн долл моего бывшего помощника и депутата Ю. Грымчака", - написал в своем Facebook генпрокурор Юрий Луценко.

"НСРД свидетельствует, что он и его помощники требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений. Стыдно за него", - добавил генпрокурор.

Юрий Гримчак начал политическую карьеру с 1997 года с секретаря Макеевского городского комитета Социалистической партии в руководство которой входил нынешний генпрокурор. В 2002 - 2005 работал помощником народного депутата Юрия Луценко.

С 25 октября 2016 Грымчак работал в МинВОТ в должности советника министра Вадима Черныша, а 10 марта 2017 стал его заместителем.

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