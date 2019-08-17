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17 серпня 2019, субота, 07:30 8
Політика 2019-08-17T07:30:04+03:00
Українські Новини
Порошенко за час президентства вивів з України не менше 8 мільярдів доларів, - Сем Кислін

Порошенко за час президентства вивів з України не менше 8 мільярдів доларів, - Сем Кислін

Петро Порошенко. Фото: прес-служба Порошенка
Петро Порошенко. Фото: прес-служба Порошенка

Американський мільярдер українського походження і економічний радник колишнього мера Нью-Йорка Рудольфа Джуліані Сем Кислін заявив, що Петро Порошенко за час перебування на посаді Президента України вивів з країни не менше 8 млрд доларів.

Про це Кислін повідомив в інтерв'ю виданню "Страна", передають Українські Новини.

"Тільки Порошенко за час президентства вивів з України не менше 8 мільярдів доларів. Тільки з відомих мені фактів через державну компанію "Центренерго" було виведено від 700 до 800 млн доларів", - заявив Кислін.

На питання журналіста, чи розраховує Кислін повернути ці гроші, він відповів, що розраховує і поверне, але приблизно 6 млрд.

"Розраховую, і я їх поверну. І не тільки я, але й інші інвестори, яких кинули в Україні. З 8 мільярдів, які Порошенко вкрав, реально повернути - приблизно 5 мільярдів. І повертати буде за рішенням судів держава Україна з бюджету. Тобто, кожен платник податків. Тому я і Порошенко звинуватив у геноциді українського народу. Але, сподіваюся, що і Порошенко відповість за все, майном і грошима", - повідомив бізнесмен.

Як повідомляли Українські Новини, Марина Порошенко продовжує роздавати мільйони з бюджету.

Тим часом суд зобов'язав СБУ розслідувати можливе захоплення влади Порошенком, а сам Порошенко висунув умову для перевірки на детекторі брехні.

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