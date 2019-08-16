Деньги на свастику и фестиваль Парубия: Марина Порошенко продолжает раздавать миллионы из бюджета

Украинский культурный фонд, главой которого до сих пор является Марина Порошенко, опубликовал отчет о своей деятельности за 1 полугодие 2019 года.

Фонд Марины Порошенко выдал почти 15 миллионов на фильм "Я работаю на кладбище". Фильм снимается по сценарию автора одноименной книги Павла Белянского.



В тизере фильма, который опубликовали его создатели, в конце выражена "отдельная благодарность "бренду SVA STONE". Сразу после нее сообщается, что проект реализован при поддержке Украинского культурного фонда.



Под брендом "SVA STONE" продается одежда, популярная у праворадикальных группировок, вместе с соответствующей символикой.

Получается, что благодаря финансированию через фонд, управляемый Мариной Порошенко, идет реклама бренда, популярного у ультраправых.



Деньги на создание фильма получит ООО "Гуд монинг дистрибьюшн". Эта продюсерская фирма известна тем, что в 2017 году без тендера получила 26 млн от Госкино на производство фильма "Круты 1918".



Второй по размеру транш от фонда под управлением Марины Порошенко получат создатели мультсериала "Книжка-путешествие. Украина". Они получат почти 14 млн гривен.



Продолжительность пяти серий первого сезона - около 17 минут. Получается, что каждая минута этого мультсериала обошлась бюджету в 70 тыс гривен.

Как и первый транш, 14 миллионов за вторую часть мультфильма должно получить ООО "Грин Пингвин Медиа".

Эта же фирма в конце 2018 года получила без тендера 700 тысяч гривен от госпредприятия "Центр защиты информационного пространства Украины", которое подчиняется Министерству информационной политики.



На третьем месте по объему средств, потраченных УКФ под руководством Марины Порошенко - транш на сумму 8,9 млн грн., выделенный на завершение производства художественного фильма "Котик с горящими глазами" режиссера Владимира Тихого.



Этот же фильм на днях выиграл конкурс в Госкино. Согласно заявке участника, создатели фильма получат еще почти 7,4 млн. гривен. То есть, на "комедию об АТО" будут потрачены больше 16 миллионов бюджетных средств.



Согласно отчету УКФ, наибольшее количество заявок на получение грантов были получены из Киева. На втором месте оказался Львов.

Из числа львовских получателей грантов наибольшую сумму 2,8 млн получит фестиваль средневековой культуры "Тустань". Согласно данным реестра юридических лиц, одним из трех учредителей организации "Тустань", которой будут даваться деньги, является Андрей Парубий - нынешний спикер Верховной Рады.

Фото: usr.minjust.gov.ua

Как сообщали Українські Новини, фонды Марины и Петра Порошенко получат 1,7 млрд гривен из госбюджета в 2019 году.

Также с начала года фонд Марины Порошенко потратил 112 млн гривен из госбюджета.

Тем временем никто не проверял, как госфонд Марины Порошенко потратил 154 млн гривен из бюджета на свои проекты.