Відео дня: військові під Донецьком ефектно відпрацювали гарматні постріли по рухомих мішенях

На одному з військових полігонів Донецької області відбулося інструкторсько-методичне заняття з організації професійної підготовки танкових підрозділів.

Про це повідомляє прес-служба Операції Об'єднаних сил на сторінці в соцмережі Facebook, публікуюючи відповідне відео.

Згідно з повідомленням, в рамках виконання контрольних вправ екіпажі Т-64Б показали навички індивідуальної підготовки та професійну майстерність при виконанні поставленого завдання.

Показ проходив по черзі в складі двох екіпажів. Військові показали знання з правил техніки безпеки і навички навантаження гусеничної техніки на великоваговий трал. Крім того, учасниками демонструвався алгоритм дій під час підготовки особового складу танкових екіпажів до постановки бойових машин, а також аспекти застосування подорожнього мінного трала під час проходу машин мінно-небезпечними ділянками.

Військові повинні були подолати 400-метрову смугу перешкод з боєкомплектом і оглянули навчальні місця з метання ручних гранат, розбирання-збирання особистої зброї та виконання навчальних вправ зі стрільби.

Також під час навчань пройшли ефектні стрільби штатним артилерійським пострілом "з ходу". Згідно з умовами виконання, танкісти завантажували боєкомплект і по команді починали рух, здійснюючи три гарматних постріли по рухомих мішенях.

Заняття завершилося підведенням підсумків та визначенням найбільш ефективних способів ведення різних видів бою, встановленням загальних методик відпрацювання питань з організації професійної підготовки танкових підрозділів, залучених до проведення ООС.

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