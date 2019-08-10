Видео дня: Воины ООС сразились за лучший экипаж боевой машины пехоты с огнем и препятствиями

В районе проведения Операции объединенных сил прошли соревнования на лучший экипаж боевой машины пехоты.

Об этом сообщает пресс-служба ООС на странице в соцсети Facebook, публикуя соответствующее видео.

Согласно сообщению, военнослужащие осуществляли мелкий ремонт, с помощью специальных механизмов вытягивали без посторонней помощи "погрязшие в болоте" машины, преодолевали шестикилометровый марш с множеством природных и искусственных препятствий и вели огонь на скорость и меткость по всем видам штатного вооружения.

По результатам соревнований, третье место получили представители 25 Отдельной Воздушной Днепропетровской Бригады, второе - экипаж 17 Отдельной танковой Криворожской Бригады. Первое место в борьбе завоевали воины 14 Отдельной Механизированной Бригады.

Как сообщали Українські Новини, зрелищные состязания противотанковых ракет прошли в ООС, появились яркие фото. Ранее сражения за лучший танковый экипаж прошли под Донецком.

Тем временем десантники эффектно прыгнули с огромными белыми парашютами под Житомиром.