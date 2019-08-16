Главное управление разведки Министерства обороны заявляет, что 4 российских военнослужащих погибли и 1 танк утонул во время учений по форсированию водных преград на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны, передают Українськi Новини.

По данным Главного управления разведки, российское оккупационное командование наращивает интенсивность мероприятий боевой подготовки в соединениях и частях 1 (ДНР) и 2 (ЛНР)-м армейских корпусах.

В связи с этим, большинство занятий на полигонах проводится ими без должной подготовки и с грубыми нарушениями мер безопасности, что приводит к росту числа случаев потерь боевой техники,гибели и травм личного состава.

"Так, 13 августа во время отработки в танковом подразделении оккупантов вопроса преодоления (форсирования) водной преграды один танк затонул, а из-за неудовлетворительного уровня организации российскими офицерами эвакуации экипажа, погибли четыре военнослужащих. Российское оккупационное командование пытается скрыть это событие", - сказано в сообщении Минобороны.

В то же время, в отдельных подразделениях оккупантов продолжается практика формального проведения боевой подготовки, в т.ч. ротных (батарейных) тактических учений с предоставлением российскому командованию постановочных фотоотчетов и фиктивных документов на списание боеприпасов и горючего для подтверждения якобы проводимых мероприятий.

Как сообщали Українськi Новини, Главное управление разведки Министерства обороны заявляет, что российское командование уволило с должностей и выслало с Донбасса 20 офицеров из-за разворовывания материальных ресурсов в июле.