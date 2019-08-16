У метро помітили двійника Зеленського: реакція соцмереж

У вагоні метро помітили чоловіка, який дуже схожий на Президента України. Фото двійника опублікував киянин Дмитро Коваленко на своїй сторінці в Facebook. "Ось він – справжній народний президент. Без кортежів, охорони, мигалок і навіть велосипеда. Простий і скромний гарант Конституції їде в метро на роботу...", - підписав він фото.\r\nФото: Facebook\/Дмитро Коваленко\r\nФото: Facebook\/Дмитро Коваленко\r\nВ мережі по цій темі вже з'явилися меми. "Вова, дивись!", - написано на картинці.\r\nФото: Facebook\/Дмитро Коваленко\r\nФото: Facebook\/Дмитро Коваленко\r\nФото: Facebook\/Юрій Акулін\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський вибрав для Офісу Президента картини сучасних українських художників. На деяких з них намальовані нардепи-пінгвіни і ларьок з шаурмою на тлі високої будівлі. Раніше після дебатів на "Олімпійському" соцмережі вибухнули мемами про Порошенка і Зеленського."Кенгурация" Зеленського: соцмережі завалили фотожабами на інавгурацію президента. Раніше через закон про мову соцмережі вибухнули обговореннями нових мовних норм.\r\n