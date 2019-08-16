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16 серпня 2019, пʼятниця, 20:15 71
Суспільство 2019-08-16T20:16:49+03:00
Українські Новини
У метро помітили двійника Зеленського: реакція соцмереж

У метро помітили двійника Зеленського: реакція соцмереж

Двійник Зеленського. Фото: Facebook: Дмитро Коваленко
Двійник Зеленського. Фото: Facebook: Дмитро Коваленко

У вагоні метро помітили чоловіка, який дуже схожий на Президента України. Фото двійника опублікував киянин Дмитро Коваленко на своїй сторінці в Facebook.


"Ось він – справжній народний президент. Без кортежів, охорони, мигалок і навіть велосипеда. Простий і скромний гарант Конституції їде в метро на роботу...", - підписав він фото.

Фото: Facebook/Дмитро КоваленкоФото: Facebook/Дмитро Коваленко

Фото: Facebook/Дмитро КоваленкоФото: Facebook/Дмитро Коваленко

В мережі по цій темі вже з'явилися меми.

"Вова, дивись!", - написано на картинці.

Фото: Facebook/Дмитро КоваленкоФото: Facebook/Дмитро Коваленко

Фото: Facebook/Дмитро КоваленкоФото: Facebook/Дмитро Коваленко

Фото: Facebook/Юрій КилинаФото: Facebook/Юрій Акулін

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський вибрав для Офісу Президента картини сучасних українських художників. На деяких з них намальовані нардепи-пінгвіни і ларьок з шаурмою на тлі високої будівлі.

Раніше після дебатів на "Олімпійському" соцмережі вибухнули мемами про Порошенка і Зеленського.

"Кенгурация" Зеленського: соцмережі завалили фотожабами на інавгурацію президента.

Раніше через закон про мову соцмережі вибухнули обговореннями нових мовних норм.

 

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