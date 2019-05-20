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20 мая 2019, понедельник, 19:12 3213
Общество 2019-05-20T19:15:49+03:00
Українські Новини
"Кенгурация" Зеленского: соцсети завалили фотожабами на инаугурацию президента

"Кенгурация" Зеленского: соцсети завалили фотожабами на инаугурацию президента

В соцсетях появилась смешная фотожаба на тему того, чем запомнились Украине предыдущие президенты. Фото: facebook
В соцсетях появилась смешная фотожаба на тему того, чем запомнились Украине предыдущие президенты. Фото: facebook

Сегодня, 20 мая, прошла торжественная инаугурация президента Украины Владимира Зеленского и вызвала просто океан обсуждений и море фотожаб в соцсетях.

В интернете иронизируют над роспуском Верховной Рады, лицами чиновников и депутатов, особо интересными моментами торжества и фразами политиков, а также - над самим президентом Зеленским.

Как сообщали Українські Новини, в понедельник Зеленский, выступая в Верховной Раде, после того, как зачитал присягу и вступил в должность Президента, заявил о том, что распускает Раду 8-го созыва.

Также Зеленский рассказал, что должна сделать Рада в течение 2 месяцев. Кроме того, появилось видео инаугурации Зеленского за полторы минуты.

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