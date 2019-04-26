Языковой закон: соцсети взорвались обсуждениями новых языковых норм

25 апреля Верховная Рада приняла законопроект №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", закрепляющий за украинским языком статус единственного государственного, который становится обязательным для использования практически во всех сферах жизни, за исключением личного общения и религии.

Это сразу же вызвало активные обсуждения новых языковых норм в соцсетях и люди уже сутки обсуждают, какие последствия будет иметь принятый закон. Пользователи соцсетей разделились - одни считают, что языковой закон уже давно назревал и люди требовали его, другие же обсуждают ущемление граждан, которые имеют право говорить и читать на любом из языков мира.

Напомним, что Зеленский "тщательно проанализирует" языковой закон на соответствие Конституции.

Также глава МИД Венгрии Сийярто назвал языковой закон "неприемлемым".

Тогда как Верховный Суд назвал принятие закона о языке "восстановлением исторической справедливости"