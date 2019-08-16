Латвія перевіряє українські яйця на сальмонелу, хоча експорт проходить у звичному режимі

Великий виробник яєчної продукції компанія "Овостар Юніон" (Київ) заявляє, що наразі поставки яєчної продукції до Латвії та інших країн Європейського Союзу здійснюються згідно з раніше укладеними договорами після того, як Латвія заявила про бажання призупинити імпорт яєць і яєчних продуктів з України

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба компанії.

"Поставки клієнтам з Латвії та Європейського Союзу йдуть згідно з усіма раніше укладеними договорами. Звичайно ж, ми дотримуємося всіх необхідних регламентів, і якщо продовольчо-ветеринарна служба приймає рішення зупинити дистрибуцію до з'ясування або відправити партії на додаткові дослідження, ми виконуємо процедуру", - сказали в компанії.

Зазначається, що через латвійське представництво "Овостар Юніон" реалізує яйця і яєчні продукти в ЄС, тобто більшість партій, які перетинають латвійський кордон, прямують далі до вантажоодержувачів в ЄС.

Так, 26 квітня 2019 року в партії, яка прямувала до Португалії, латвійська служба виявила сальмонелу, проте дозволила подальший транзит вантажу в країну замовника.

Зі слів компанії, в Португалії партія пройшла повторний аналіз на кордоні і у замовника, і за результатами повторної перевірки сальмонелу не було виявлено.

При цьому, за даними RASFF (Європейської системи швидкого реагування з харчової безпеки продуктів харчування і кормів), із 675 випадків виявлення сальмонели в продуктах, що експортуються в країни ЄС з 1 січня по 14 серпня 2019 року, тільки 7 стосувалися України, з яких у 4 випадках її знайдено в яєчних продуктах.

Згідно з повідомленням, в 3 з них є альтернативні аналізи лабораторій, де не було виявлено сальмонелу.

Продовольчо-ветеринарна служба Латвії проводить в середньому 20 перевірок українських яєць і яєчних продуктів на тиждень.

"У період з 1 червня по 14 серпня 2019 року латвійськими службами було перевірено 250 партій яєць і яєчних продуктів, що ввозяться в Латвію. Ці ж партії проходять перевірку українськими службами. І з нашого боку жодного випадку сальмонели не було зареєстровано, а латвійська сторона повідомила про 4 вищезазначених", - прокоментували в "Овостар Юніон".

У 2018 році 16% виручки компанії надійшло від продажу продукції в Європі.

Як повідомляли Українські Новини, в липні на 15% подорожчали курячі яйця.

Станом на 22 липня Україна вичерпала квоти на безмитні поставки цукру, пшениці і вершкового масла в ЄС.