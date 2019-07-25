Украина исчерпала квоты на беспошлинные поставки сахара, пшеницы и сливочного масла в ЕС

Украина с начала текущего года по состоянию на 22 июля исчерпала выделенные на 2019 год квоты на беспошлинные поставки сахара, крупы и муки, обработанного крахмала, обработанных томатов, пшеницы и сливочного масла в страны Европейского Союза.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", передают Українські Новини.

Согласно ему, наблюдается ускорение темпов закрытия квот и оживление торговли с ЕС, поскольку на аналогичную дату прошлого года было закрыто 7 квот на беспошлинный экспорт из Украины в ЕС (на данный момент в целом закрыты 9 квот).

Отмечается, что потенциально до конца 2019 года еще закроют квоты по ячменю (на данный момент использовано 79%), мясу птицы (75%), солоду и пшеничной клейковине (58%) и крахмалу (53%).

Кроме того, из дополнительных квот закрыты квоты на экспорт меда, круп, соков, пшеницы и кукурузы.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на февраль Украина исчерпала квоты на беспошлинные поставки в страны ЕС меда, виноградного и яблочного соков, а также основную и дополнительную квоты на кукурузу.

Украина исчерпала выделенные на 2018 год квоты на беспошлинные поставки в страны ЕС на сливочное масло, мед, виноградный и яблочный соки, на пшеницу и кукурузу, а также на солод и пшеничную клейковину, обработанные томаты.

Также были полностью исчерпаны дополнительные квоты на импорт по нулевому тарифу с 1 октября 2017 года по 30 сентября 2018 года для, меда, ячменных круп и муки, обработанных томатов, с 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019 года - для меда и обработанных томатов, а также с 1 января 2018 года для пшеницы, кукурузы.

17 июля Совет ЕС одобрил дополнительные квоты на импорт по нулевому тарифу для некоторых сельскохозяйственных продуктов: меда (на 2,5 тыс. тонн), обработанных томатов (на 3 тыс. тонн), виноградного сока (на 500 тонн), пшеницы (65 тыс. тонн), кукурузы (на 625 тыс. тонн), круп и гранул некоторых зерновых (на 7,8 тыс. тонн), овса (4 тыс. тонн), ячменя (325 тыс. тонн).

5 мая 2017 года комитет Европарламента по международной торговле одобрил расширение торговых преференций для Украины с некоторыми исключениями для сельскохозяйственной продукции.

Напомним, что ранее Еврокомиссия ввела квотирование импорта металлопродукции с пошлиной 25% на объемы свыше квоты.