подписаться на рассылку
25.1 25.45
27.7 28.45
˟
16 августа 2019, пятница, 16:02 19
Экономика 2019-08-16T16:15:56+03:00
Українські Новини
В июле на 15% подорожали куриные яйца и подешевел набор для борща

В июле на 15% подорожали куриные яйца и подешевел набор для борща

Продукты. Фото:Inbusiness.kz
Продукты. Фото:Inbusiness.kz

Согласно данным Государственной службы статистики в июле 2019 года подорожало 58 % ассортимента или 18 самых необходимых продуктов.

Об этом написал на своей странице в Facebook генеральный директор и основатель Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, передают Українські Новини. 

Согласно данным, наиболее всего возросли цены на:

  1. Все виды хлеба
  2. Мясо
  3. Молочную продукцию (кроме сливочного масла)
  4. Куриные яйца
  5. Яблоки
  6. Рис
  7. Сахар     

Больше всего подорожали продукты:

  1. Куриные яйца - на 15,2%
  2. Яблоки - на 13,4%
  3. Сахар - на 2,7%        

Хлеб стал дороже 0,4% до 1,5%.

  • Ржаной хлеб прибавил 1,5% стоимости
  • Батон - 0,7%
  • Белый хлеб из муки первого сорта - 0,5% 
  • Белый хлеб из муки высшего сорта - 0,4%

Мясные продукты подорожали от 0,3% до 2,6%. Наиболее возросли цены на:

  1. Куриную тушку - на 2,6%
  2. Филе курицы - на 0,9%
  3. Говядину - на 0,7%
  4. Рыбу мороженую - на 0,6%
  5. Свинину - на 0,5%
  6. Сало и колбасы - на 0,3%   

Стоимость молочных продуктов увеличилась от 0,3% до 0,4%. Так молоко увеличило свою стоимость на 0,4%, творог и сметана - на 0,3%.

За июль на 0,4% подорожал рис.

Стали дешевле 10 продуктов или 32% ассортимента.

Уменьшились цены на:

  1. Все овощи для борща
  2. Ячневую кашу
  3. Манную кашу
  4. Сливочное масло 
  5. Подсолнечное масло          

Крупы подешевели от 0,6% до 2,4%: гречка - на 0,6%, манка - на 1,4%, крупа ячневая - на 2,4%. Сливочное масло стало дешевле на 0,2%, а масло - на 0,3%.

По данным статистики, больше всего подешевели 3 продукта: 

  1. Свекла - на 62,1%
  2. Лук - на 34,8%
  3. Морковь - на 20,9%

Не изменились цены на муку, макароны и пшено, то есть на 10% продуктов.

Ассоциация поставщиков торговых сетей согласно личному мониторингу вывела  ТОП-3 продукта, которые больше всего подорожали за июль в процентах:

  1. Куриные яйца - на 12,7%
  2. Яблоки - на 5,9%
  3. Сахар - на 2,8%

В июле наиболее подешевели ТОП-3 продукта:

  1. Лук - на 28,1%
  2. Морковь - на 23,1%
  3. Свекла - на 16,2%

По данным официальной статистики потребительские цены в июле 2019 года, по сравнению с июнем, снизились на 0,6%, а с начала года выросли на 3%.

Как сообщали Українські Новини, ранее Киевская городская государственная администрация договорилась с производителем хлеба и хлебобулочных изделий компании "Киевхлеб" о введении системы распределения скидок на социальные сорта хлеба с марта 2019 года. За июнь цены на десяток яиц снизились на 4,5 гривны. 

Больше новостей о: Продукты Хлеб Подорожание Яйца Гречка Крупы Мука

Архив
Новости
Цена газа для промпотребителей на сентябрь не изменилась 16:33
Алексей Азаров. Фото: tabloid.pravda.com.ua
Виллы сына Азарова в Италии арестованы, а недвижимость в Украине передана в управление 16:29
Кличко показал, как идет реконструкция первой очереди столичного зоопарка 16:05
В июле на 15% подорожали куриные яйца и подешевел набор для борща 16:02
Сытник пожаловался, что Луценко его игнорирует - не берет трубку и не отвечает на письма 15:59
больше новостей
Почерневшая вода на одесском пляже. Фото: Думская
Фото дня: в Одессе почернела вода на самом большом пляже 20:00
Резкое похолодание, штормовой ветер и жара +34: синоптик предупредила о сложной погоде 06:00 Карта
Не дороже 1,2 миллиона: расходы на покупку авто главе Офиса Президента ограничили 19:34
Пожар на рыбозаводе
Центр Запорожья в дыму: на складах рыбозавода "Аркадия" произошел пожар 09:53
Правоохранители задержали замминистра МВОТ Грымчака по подозрению в мошенническом завладении $1,1 млн 22:59
больше новостей
Почерневшая вода на одесском пляже. Фото: Думская
Фото дня: в Одессе почернела вода на самом большом пляже 20:00
Премии НАПК: суд возобновил дело против Корчак 08:00
Активист Евромайдана Иван Бубенчик. Фото: Facebook
Убийства милиционеров на Майдане: ГПУ остановила расследование 10:16 Документ
Конец баталиям на 210 округе: Коровченко снова проиграл суд 11:11
В деле против Калюжного существует политический характер действий департамента ГПУ Горбатюка, на что и указал Интерпол, - адвокат Богатырь 16:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok