В июле на 15% подорожали куриные яйца и подешевел набор для борща

Согласно данным Государственной службы статистики в июле 2019 года подорожало 58 % ассортимента или 18 самых необходимых продуктов.

Об этом написал на своей странице в Facebook генеральный директор и основатель Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, передают Українські Новини.

Согласно данным, наиболее всего возросли цены на:

Все виды хлеба Мясо Молочную продукцию (кроме сливочного масла) Куриные яйца Яблоки Рис Сахар

Больше всего подорожали продукты:

Куриные яйца - на 15,2% Яблоки - на 13,4% Сахар - на 2,7%

Хлеб стал дороже 0,4% до 1,5%.

Ржаной хлеб прибавил 1,5% стоимости

Батон - 0,7%

Белый хлеб из муки первого сорта - 0,5%

Белый хлеб из муки высшего сорта - 0,4%

Мясные продукты подорожали от 0,3% до 2,6%. Наиболее возросли цены на:

Куриную тушку - на 2,6% Филе курицы - на 0,9% Говядину - на 0,7% Рыбу мороженую - на 0,6% Свинину - на 0,5% Сало и колбасы - на 0,3%

Стоимость молочных продуктов увеличилась от 0,3% до 0,4%. Так молоко увеличило свою стоимость на 0,4%, творог и сметана - на 0,3%.

За июль на 0,4% подорожал рис.

Стали дешевле 10 продуктов или 32% ассортимента.

Уменьшились цены на:

Все овощи для борща Ячневую кашу Манную кашу Сливочное масло Подсолнечное масло

Крупы подешевели от 0,6% до 2,4%: гречка - на 0,6%, манка - на 1,4%, крупа ячневая - на 2,4%. Сливочное масло стало дешевле на 0,2%, а масло - на 0,3%.

По данным статистики, больше всего подешевели 3 продукта:

Свекла - на 62,1% Лук - на 34,8% Морковь - на 20,9%

Не изменились цены на муку, макароны и пшено, то есть на 10% продуктов.

Ассоциация поставщиков торговых сетей согласно личному мониторингу вывела ТОП-3 продукта, которые больше всего подорожали за июль в процентах:

Куриные яйца - на 12,7% Яблоки - на 5,9% Сахар - на 2,8%

В июле наиболее подешевели ТОП-3 продукта:

Лук - на 28,1% Морковь - на 23,1% Свекла - на 16,2%

По данным официальной статистики потребительские цены в июле 2019 года, по сравнению с июнем, снизились на 0,6%, а с начала года выросли на 3%.

Как сообщали Українські Новини, ранее Киевская городская государственная администрация договорилась с производителем хлеба и хлебобулочных изделий компании "Киевхлеб" о введении системы распределения скидок на социальные сорта хлеба с марта 2019 года. За июнь цены на десяток яиц снизились на 4,5 гривны.