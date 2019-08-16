В июле на 15% подорожали куриные яйца и подешевел набор для борща

Согласно данным Государственной службы статистики в июле 2019 года подорожало 58 % ассортимента или 18 самых необходимых продуктов.\r\nОб этом написал на своей странице в Facebook генеральный директор и основатель Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, передают Українські Новини. \r\nСогласно данным, наиболее всего возросли цены на:\r\n\r\nВсе виды хлеба\r\nМясо\r\nМолочную продукцию (кроме сливочного масла)\r\nКуриные яйца\r\nЯблоки\r\nРис\r\nСахар \r\n\r\nБольше всего подорожали продукты:\r\n\r\nКуриные яйца - на 15,2%\r\nЯблоки - на 13,4%\r\nСахар - на 2,7% \r\n\r\nХлеб стал дороже 0,4% до 1,5%.\r\n\r\nРжаной хлеб прибавил 1,5% стоимости\r\nБатон - 0,7%\r\nБелый хлеб из муки первого сорта - 0,5% \r\nБелый хлеб из муки высшего сорта - 0,4%\r\n\r\nМясные продукты подорожали от 0,3% до 2,6%. Наиболее возросли цены на:\r\n\r\nКуриную тушку - на 2,6%\r\nФиле курицы - на 0,9%\r\nГовядину - на 0,7%\r\nРыбу мороженую - на 0,6%\r\nСвинину - на 0,5%\r\nСало и колбасы - на 0,3% \r\n\r\nСтоимость молочных продуктов увеличилась от 0,3% до 0,4%. Так молоко увеличило свою стоимость на 0,4%, творог и сметана - на 0,3%.\r\nЗа июль на 0,4% подорожал рис.\r\nСтали дешевле 10 продуктов или 32% ассортимента.\r\nУменьшились цены на:\r\n\r\nВсе овощи для борща\r\nЯчневую кашу\r\nМанную кашу\r\nСливочное масло \r\nПодсолнечное масло \r\n\r\nКрупы подешевели от 0,6% до 2,4%: гречка - на 0,6%, манка - на 1,4%, крупа ячневая - на 2,4%. Сливочное масло стало дешевле на 0,2%, а масло - на 0,3%.\r\nПо данным статистики, больше всего подешевели 3 продукта: \r\n\r\nСвекла - на 62,1%\r\nЛук - на 34,8%\r\nМорковь - на 20,9%\r\n\r\nНе изменились цены на муку, макароны и пшено, то есть на 10% продуктов.\r\nАссоциация поставщиков торговых сетей согласно личному мониторингу вывела ТОП-3 продукта, которые больше всего подорожали за июль в процентах:\r\n\r\nКуриные яйца - на 12,7%\r\nЯблоки - на 5,9%\r\nСахар - на 2,8%\r\n\r\nВ июле наиболее подешевели ТОП-3 продукта:\r\n\r\nЛук - на 28,1%\r\nМорковь - на 23,1%\r\nСвекла - на 16,2%\r\n\r\nПо данным официальной статистики потребительские цены в июле 2019 года, по сравнению с июнем, снизились на 0,6%, а с начала года выросли на 3%.\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее Киевская городская государственная администрация договорилась с производителем хлеба и хлебобулочных изделий компании "Киевхлеб" о введении системы распределения скидок на социальные сорта хлеба с марта 2019 года. За июнь цены на десяток яиц снизились на 4,5 гривны.