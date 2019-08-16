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16 серпня 2019, пʼятниця, 18:42 14
Спорт 2019-08-16T19:30:01+03:00
Українські Новини
Суркіс представив "Динамо" новий тренерський склад

Суркіс представив "Динамо" новий тренерський склад

Олексій Михайличенко. Фото dynamo.kiev.ua
Олексій Михайличенко. Фото dynamo.kiev.ua

Сьогодні, 16 серпня, президент київського "Динамо" Ігор Суркіс представив новий тренерський штаб команди на чолі з Олексієм Михайличенком. Про це повідомляє прес-служба "Динамо".

"На тренувальній базі "Динамо" в Конча-Заспі команді був представлений новий тренерський штаб, до якого на даний момент увійшли: головний тренер — Олексій Михайличенко, помічники: Вадим Євтушенко, Сергій Федоров та Михайло Михайлов (тренер воротарів). Після офіційного представлення новий наставник і його помічники провели з командою перше тренування", - йдеться в повідомленні.

Свій перший офіційний матч у якості головного тренера "Динамо" Олексій Михайличенко проведе 24-го серпня. В рамках 4-го туру чемпіонату України кияни на НСК "Олімпійський" приймуть "Олімпік".

Як повідомляли Українські Новини, Олексія Михайличенка призначили головним тренером "Динамо".

Раніше "Динамо" оголосило про звільнення Олександра Хацкевича з посади головного тренера після вильоту з кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів від "Брюгге" (Брюссель).

13 серпня "Динамо" зіграло в нічию з бельгійським "Брюгге" у матчі, тоді як в першому матчі поступилося з рахунком 0:1.

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