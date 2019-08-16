Суркіс представив "Динамо" новий тренерський склад

Сьогодні, 16 серпня, президент київського "Динамо" Ігор Суркіс представив новий тренерський штаб команди на чолі з Олексієм Михайличенком. Про це повідомляє прес-служба "Динамо".

"На тренувальній базі "Динамо" в Конча-Заспі команді був представлений новий тренерський штаб, до якого на даний момент увійшли: головний тренер — Олексій Михайличенко, помічники: Вадим Євтушенко, Сергій Федоров та Михайло Михайлов (тренер воротарів). Після офіційного представлення новий наставник і його помічники провели з командою перше тренування", - йдеться в повідомленні.

Свій перший офіційний матч у якості головного тренера "Динамо" Олексій Михайличенко проведе 24-го серпня. В рамках 4-го туру чемпіонату України кияни на НСК "Олімпійський" приймуть "Олімпік".



Як повідомляли Українські Новини, Олексія Михайличенка призначили головним тренером "Динамо".



Раніше "Динамо" оголосило про звільнення Олександра Хацкевича з посади головного тренера після вильоту з кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів від "Брюгге" (Брюссель).

13 серпня "Динамо" зіграло в нічию з бельгійським "Брюгге" у матчі, тоді як в першому матчі поступилося з рахунком 0:1.