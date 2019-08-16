ДБР відмовилося від коментарів щодо умови Порошенка з проведення допиту на детекторі брехні

Державне бюро розслідувань (ДБР) відмовилося оприлюднити свою позицію щодо пропозиції колишнього Президента Петра Порошенка провести допит на поліграфі (детекторі брехні) у прямому ефірі телеканалу "Прямий".\r\nПро це йдеться у відповіді ДБР на запит Українських Новин.\r\nІнформаційне агентство "Українські Новини" звернулося в ДБР із запитом, в якому цікавилося позицією бюро щодо пропозиції Порошенка пройти перевірку на поліграфі в прямому ефірі телеканалу "Прямий".\r\nДБР заявляє, що ця інформація відноситься до відомостей кримінального провадження.\r\n"Відповідно, положення закону не поширюється на відносини щодо отримання інформації, яка міститься в матеріалах кримінального провадження... Надання доступу до зазначеної інформації особам, які не мають певного процесуального статусу, Кримінальним процесуальним кодексом України не передбачено", - сказано у відповіді ДБР.\r\nЗ огляду на викладене, бюро заявляє, що відмовляє в задоволенні запиту на інформацію у зв'язку з невідповідністю його предмета вимогам законодавства.\r\nТакож агентство просило повідомити, чи встановлено джерела витоку інформації у кримінальних провадженнях, у в яких фігурує Порошенко, і чи проводило бюро службове розслідування за цим фактом.\r\nДБР не надало відповідь на це запитання і не повідомило причину відмови.\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 12 серпня директор ДБР Роман Труба заявив, що допускає допит Порошенко на поліграфі.\r\nСуд дозволив допит Порошенка з детектором брехні.