ДБР відмовилося від коментарів щодо умови Порошенка з проведення допиту на детекторі брехні

Державне бюро розслідувань (ДБР) відмовилося оприлюднити свою позицію щодо пропозиції колишнього Президента Петра Порошенка провести допит на поліграфі (детекторі брехні) у прямому ефірі телеканалу "Прямий".

Про це йдеться у відповіді ДБР на запит Українських Новин.

Інформаційне агентство "Українські Новини" звернулося в ДБР із запитом, в якому цікавилося позицією бюро щодо пропозиції Порошенка пройти перевірку на поліграфі в прямому ефірі телеканалу "Прямий".

ДБР заявляє, що ця інформація відноситься до відомостей кримінального провадження.

"Відповідно, положення закону не поширюється на відносини щодо отримання інформації, яка міститься в матеріалах кримінального провадження... Надання доступу до зазначеної інформації особам, які не мають певного процесуального статусу, Кримінальним процесуальним кодексом України не передбачено", - сказано у відповіді ДБР.

З огляду на викладене, бюро заявляє, що відмовляє в задоволенні запиту на інформацію у зв'язку з невідповідністю його предмета вимогам законодавства.

Також агентство просило повідомити, чи встановлено джерела витоку інформації у кримінальних провадженнях, у в яких фігурує Порошенко, і чи проводило бюро службове розслідування за цим фактом.

ДБР не надало відповідь на це запитання і не повідомило причину відмови.

Як повідомляли Українські Новини, 12 серпня директор ДБР Роман Труба заявив, що допускає допит Порошенко на поліграфі.

Суд дозволив допит Порошенка з детектором брехні.