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16 серпня 2019, пʼятниця, 18:00 10 Документ
Судова влада 2019-08-16T19:30:02+03:00
Українські Новини
ДБР відмовилося від коментарів щодо умови Порошенка з проведення допиту на детекторі брехні

ДБР відмовилося від коментарів щодо умови Порошенка з проведення допиту на детекторі брехні

Петро Порошенко. Фото: прес-служба Порошенка
Петро Порошенко. Фото: прес-служба Порошенка

Державне бюро розслідувань (ДБР) відмовилося оприлюднити свою позицію щодо пропозиції колишнього Президента Петра Порошенка провести допит на поліграфі (детекторі брехні) у прямому ефірі телеканалу "Прямий".

Про це йдеться у відповіді ДБР на запит Українських Новин.

Інформаційне агентство "Українські Новини" звернулося в ДБР із запитом, в якому цікавилося позицією бюро щодо пропозиції Порошенка пройти перевірку на поліграфі в прямому ефірі телеканалу "Прямий".

ДБР заявляє, що ця інформація відноситься до відомостей кримінального провадження.

"Відповідно, положення закону не поширюється на відносини щодо отримання інформації, яка міститься в матеріалах кримінального провадження... Надання доступу до зазначеної інформації особам, які не мають певного процесуального статусу, Кримінальним процесуальним кодексом України не передбачено", - сказано у відповіді ДБР.

З огляду на викладене, бюро заявляє, що відмовляє в задоволенні запиту на інформацію у зв'язку з невідповідністю його предмета вимогам законодавства.

Також агентство просило повідомити, чи встановлено джерела витоку інформації у кримінальних провадженнях, у в яких фігурує Порошенко, і чи проводило бюро службове розслідування за цим фактом.

ДБР не надало відповідь на це запитання і не повідомило причину відмови.

Як повідомляли Українські Новини, 12 серпня директор ДБР Роман Труба заявив, що допускає допит Порошенко на поліграфі.

Суд дозволив допит Порошенка з детектором брехні.

Більше новин про: поліграф детектор брехні Допит ДБР України Екс-Президент України Петро Порошенко телеканал "Прямий"

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