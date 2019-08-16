Ціна газу для промспоживачів на вересень не змінилася

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" зберегла на вересень ціни на природний газ для промислових споживачів та установ, що фінансуються з державного бюджету, на рівні 5 568-6 244,8 гривні/тис. куб. м (всі ціни вказані з ПДВ), залежно від умов споживання та оплати.

Про це йдеться в прейскуранті "Нафтогазу", передають Українські Новини.

Ціна на газ "Нафтогазу" для промислових споживачів, які споживають від 50 тис. куб. м на місяць, за умови відсутності заборгованості за газ і на умовах передоплати, встановлена ​​на рівні 5 568 гривень/тис. куб. м, на умовах оплати за фактом поставки - 6 244,8 гривні/тис. куб. м.

При цьому для промислових споживачів, які споживають до 50 куб. м на місяць включно, ціна становитиме 6 244,8 гривні/тис. куб. м.

Як повідомляли Українські Новини, ціна імпортованого Україною газу в липні впала на 4%. Також "Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на липень.

Тим часом у Президента Володимира Зеленського готуються до припинення транзиту газу до зими.