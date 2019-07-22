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22 июля 2019, понедельник, 19:02 95
Экономика 2019-07-22T19:02:57+03:00
Українські Новини
"Нефтегаз" снизил на август цены на газ для промпотребителей на 7,5%

"Нефтегаз" снизил на август цены на газ для промпотребителей на 7,5%

Нефтегаз. Фото: minenergo.com.ua
Нефтегаз. Фото: minenergo.com.ua

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" снизила на август цены на природный газ для промышленных потребителей и учреждений, финансируемых из государственного бюджета, на 7,2-7,5% до 5 568–6 244,8 гривен/тыс. куб. м (все цены указаны с НДС), в зависимости от условий потребления и оплаты.

Об этом говорится в прейскуранте "Нефтегаза", передают Українськi Новини.

Цена на газ "Нефтегаза" для промышленных потребителей, потребляющих от 50 тыс. куб. м в месяц, при условии отсутствия задолженности за газ и на условиях предоплаты, установлена на уровне 5 568 гривен/тыс. куб. м, на условиях оплаты по факту поставки - 6 244,8 гривен/тыс. куб. м.

При этом для промышленных потребителей, потребляющих до 50 куб. м в месяц включительно, цена составит 6 244,8 гривен/тыс. куб. м.

Как сообщали Українськi Новини, газ для населения подешевел: как летняя экономия скажется на платежках зимой.

Ранее "Нефтегаз" снизил цену на газ для населения на июль на 10,4% на встрече с Зеленским.

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