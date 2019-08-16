Генпрокуратура просить суд заарештувати Гримчака і призначити заставу 12,5 млн гривень

Генеральна прокуратура просить суд взяти під варту заступника міністра тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака та призначити заставу в розмірі 12,5 млн гривень.\r\nПро це Українським Новинам повідомила його адвокат Тетяна Матяш.\r\n"Просять арешт і 12,5 млн гривень", - сказала вона.\r\nЗа її словами, суд відбудеться в п'ятницю в Чернігові.\r\nЗапобіжний захід розгляне Деснянський райсуд Чернігівської області.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Гримчак підозрюється в шахрайському заволодінні 1,1 млн доларів.Раніше в Києві правоохоронці провели обшук квартири заступника голови Міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака.\r\nДружина Гримчака Юлія стверджує, що вперше чує про хабарі. Також вона запевняє, що це справа - політичне замовлення. Також, за словами Юлії, другим затриманим є її брат.\r\nТакож генпрокурор Юрій Луценко підтвердив у своєму Facebook затримання Гримчака та зазначив, що йому соромно за нього.\r\nТим часом у Міністерстві з питань окупованих територій заявили, що затримання Гримчака не стосується його діяльності в міністерстві.\r\n \r\n