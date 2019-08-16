Генпрокуратура просить суд заарештувати Гримчака і призначити заставу 12,5 млн гривень

Генеральна прокуратура просить суд взяти під варту заступника міністра тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака та призначити заставу в розмірі 12,5 млн гривень.

Про це Українським Новинам повідомила його адвокат Тетяна Матяш.

"Просять арешт і 12,5 млн гривень", - сказала вона.

За її словами, суд відбудеться в п'ятницю в Чернігові.

Запобіжний захід розгляне Деснянський райсуд Чернігівської області.

Як повідомляли Українські Новини, Гримчак підозрюється в шахрайському заволодінні 1,1 млн доларів.

Раніше в Києві правоохоронці провели обшук квартири заступника голови Міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака.

Дружина Гримчака Юлія стверджує, що вперше чує про хабарі. Також вона запевняє, що це справа - політичне замовлення. Також, за словами Юлії, другим затриманим є її брат.

Також генпрокурор Юрій Луценко підтвердив у своєму Facebook затримання Гримчака та зазначив, що йому соромно за нього.

Тим часом у Міністерстві з питань окупованих територій заявили, що затримання Гримчака не стосується його діяльності в міністерстві.