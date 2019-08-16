В суботу в Україні вночі похолодає до +7, пройдуть грозові дощі

17 серпня в Києві хмарно з проясненнями, місцями короткочасний дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 градусів, вдень +19...+21 градус.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+13 градусів, вдень +19...+24 градуси.У Карпатах без опадів, температура вночі +5...+10 градусів, вдень +11...+16 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі +7...+9 градусів, вдень +21...+23 градуси.

У Трускавці без опадів, температура вночі +7...+9 градусів, вдень +21...+23 градуси.

У Сваляві без опадів, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +23...+25 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, місцями короткочасний дощ, вдень подекуди грози, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, у Сумській області +10...+15 градусів, вдень +17...+24 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, вдень подекуди грози, лише у Вінницькій та Кіровоградській областях без істотних опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, у Дніпропетровській області +10...+15 градусів, вдень +18...+24 градуси, в Кіровоградській і Дніпропетровській областях +20...+26 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, помірні, місцями суттєві дощі з грозами, подекуди град, вітер південно-східний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +13...+20 градусів, вдень +23...+28 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, подекуди гроза, вдень без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+18 градусів, вдень +23...+29 градусів.

У Криму мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, подекуди гроза, вдень без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +23...+28 градусів.

У Ялті вночі місцями короткочасний дощ, подекуди гроза, вдень без опадів. Температура вночі +16...+18 градусів, вдень +26...+28 градусів.

16 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +22...+25 градусів, у Дніпрі біля Києва +21 градус.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, в Україні похолодає до +5.

Тим часом, в Україну йде аномальна спека до +36 і атмосферні фронти: прогноз погоди на тиждень.

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