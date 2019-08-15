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15 августа 2019, четверг, 14:27 774
Жизнь 2019-08-15T14:28:05+03:00
Українські Новини
Завтра в Украине местами похолодает до +5, а в некоторых областях продержится 30-градусная жара

Завтра в Украине местами похолодает до +5, а в некоторых областях продержится 30-градусная жара

Лето. Фото: facebook.com/ukrgmc
Лето. Фото: facebook.com/ukrgmc

16 августа в Киеве переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. 

Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +19…+21 градус.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+15 градусов, днем +18…+24 градуса.

В Карпатах без осадков, температура ночью +5…+10 градусов, днем +12…+17 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +8…+10 градусов, днем +20…+22 градуса.

В Трускавце без осадков, температура ночью +8…+10 градусов, днем +20…+22 градуса.

В Сваляве без осадков, температура ночью +11…+13 градусов, днем +23…+25 градусов.

На севере Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. 

Температура воздуха ночью +9…+17 градусов, днем +19…+24 градуса, в Сумской области +25…+30 градусов.

В центре Украины переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. 

Температура воздуха ночью +10…+18 градусов, днем +19…+26 градусов, в Полтавской и Днепропетровской областях +26…+31 градус.

На востоке Украины переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. 

Температура воздуха ночью +14…+21 градус, днем +24…+31 градус.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, только днем в Приазовье местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. 

Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +25…+31 градус.

В Крыму переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температуравоздуха ночью +16…+21 градус, днем +25…+30 градусов.

В Ялте ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь.

Температураночью +18…+20 градусов, днем +27…+29 градусов.

15 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +23...+26 градусов; в Днепре возле Киева +22 градуса.

Как сообщали Українські Новини, сегодня, 15 августа, в некоторых областях Украины ожидается значительное ухудшение погодных условий.

Также в четверг в Киеве существенно похолодает.

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