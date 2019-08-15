Завтра в Украине местами похолодает до +5, а в некоторых областях продержится 30-градусная жара

16 августа в Киеве переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. \r\nТемпература воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +19…+21 градус.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+15 градусов, днем +18…+24 градуса.\r\nВ Карпатах без осадков, температура ночью +5…+10 градусов, днем +12…+17 градусов.\r\nВ Моршине без осадков, температура ночью +8…+10 градусов, днем +20…+22 градуса.\r\nВ Трускавце без осадков, температура ночью +8…+10 градусов, днем +20…+22 градуса.\r\nВ Сваляве без осадков, температура ночью +11…+13 градусов, днем +23…+25 градусов.\r\nНа севере Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. \r\nТемпература воздуха ночью +9…+17 градусов, днем +19…+24 градуса, в Сумской области +25…+30 градусов.\r\nВ центре Украины переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. \r\nТемпература воздуха ночью +10…+18 градусов, днем +19…+26 градусов, в Полтавской и Днепропетровской областях +26…+31 градус.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. \r\nТемпература воздуха ночью +14…+21 градус, днем +24…+31 градус.\r\nНа юге Украины переменная облачность, без осадков, только днем в Приазовье местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. \r\nТемпература воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +25…+31 градус.\r\nВ Крыму переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м\/с.\r\nТемпературавоздуха ночью +16…+21 градус, днем +25…+30 градусов.\r\nВ Ялте ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь.\r\nТемператураночью +18…+20 градусов, днем +27…+29 градусов.\r\n15 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +23...+26 градусов; в Днепре возле Киева +22 градуса.\r\nКак сообщали Українські Новини, сегодня, 15 августа, в некоторых областях Украины ожидается значительное ухудшение погодных условий.\r\nТакже в четверг в Киеве существенно похолодает.