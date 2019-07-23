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23 июля 2019, вторник, 11:03 473
Силовые структуры 2019-07-23T12:23:27+03:00
Українські Новини
Работают на российские спецслужбы и саботируют украинское кино: СБУ расследует дело против всех украинских кин

Работают на российские спецслужбы и саботируют украинское кино: СБУ расследует дело против всех украинских кинопрокатчиков

Даже фильмы Marvel теперь акция ФСБ? Фото: sputnik.by
Даже фильмы Marvel теперь акция ФСБ? Фото: sputnik.by

Служба безопасности Украины расследует уголовное производство по подозрению всех кинопрокатных компаний Украины в перечислении средств российским спецслужбам и саботаже украинских фильмов.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Указано, что производство открыто на основании обращения депутата Верховной Рады, по данным которого украинский рынок кинопроката поделен между компаниям «В&Н Film Distribution Company», «Ukrainian Film Distribution», «Kinomania», «Volga Ukraine», «Multi Media Distribution», которые ежегодно получают в виде кассовых сборов в Украине около 100 млн долларов.

Указанные компании появились на украинском рынке как дочерние предприятия компаний РФ, имеют плодотворные финансово-хозяйственные отношения с российскими компаниями, их конечными владельцами выступают граждане РФ.

Из обращения следует, что деятельность этих компаний в Украине приводит к необходимости сокрытия своих сверхприбылей путем осуществления финансово-хозяйственных операций с субъектами хозяйствования, имеющими признаки фиктивности, а также сомнительных перечислений в адрес российских компаний за прокатные права.

"Указанные противоправные перечисления не остались без внимания спецслужб РФ, которые в течение 2014-2016 годов фактически заставили владельцев компаний, работающих на рынке кинопроката Украины направлять часть своих доходов для финансирования действий неустановленных лиц с целью совершения массовых беспорядков на территории Украины, посягательства на ее территориальную целостность, дестабилизации политической и экономической ситуации. В свою очередь, получив фактическую поддержку спецслужб РФ владельцы вышеупомянутых компаний используются как агенты влияния в Украине, диктуя условия на рынке киноиндустрии и саботируя продвижение и показ украинских лент", - изложено в фабуле уголовного дела.

В рамках расследования в июле текущего года СБУ попросила суд предоставить доступ к банковским счетам кинодистрибьюторов "Киномания" и "Вольга Украина".

Суд данные ходатайства удовлетворил и дал доступ следователям к документам, содержащим банковскую тайну.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле Национальное антикоррупционное бюро начало расследование по факту возможной растраты средств Государственного агентства по вопросам кино компанией новоизбранного Президента Владимира Зеленского "Киноквартал".

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