День незалежності України: Кабмін затвердив план заходів

Після того, як в Офісі Президента затвердили план заходів до Дня незалежності України, 14 серпня на засіданні уряду затверджено план заходів з підготовки та відзначення 28-й річниці Незалежності України.

Про це йдеться в повідомленні Кабміну, передають Українські Новини.

Згідно з розпорядженням, 23 серпня передбачено проведення офіційної церемонії урочистого підняття державного прапора України, а також культурно-мистецької події "День прапора" на Софійській площі в місті Києві.

24 серпня, в День незалежності України, передбачено проведення урочистостей за участю представників центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, народних депутатів України, представників іноземних держав, міжнародних організацій, духовенства, громадськості, а також організацію і проведення урочистих заходів в інших населених пунктах України.

Також, відбудеться покладання квітів до пам'ятників, пам'ятних знаків та місць поховань видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність України, загиблих учасників Революції Гідності, учасників антитерористической операції та ін

Крім того, заплановано проведення інформаційно-освітніх і патріотичні-виховних заходів, спрямованих на поширення знань про події та персоналії багатовікової історії української держави, тематичних міжнародних наукових, науково-практичних конференцій, круглих столів, фотодокументальних виставок, присвячених 28-й річниці проголошення в 1991 році Незалежності України.

Закордонні дипломатичні установи України проведуть урочисті заходи, пов'язані зі святкуванням 28-й річниці Незалежності України, зокрема за участю представників української діаспори.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Офіс Президента не погодив з ветеранами план маршу до Дня Незалежності. Однак, організатори альтернативного "Маршу захисників України" домовилися з Офісом Президента про зміщення часу проведення ходи в День незалежності України.