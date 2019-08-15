"Слуга народу" не хоче зберігати комітет Ради у справах ветеранів

Політична партія "Слуга народу" не має наміру зберігати комітет Верховної Ради у справах ветеранів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби партії в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Ветерани є як у складі фракції, так і серед виборців. Тому для захисту їх інтересів не потрібна бюрократія з комітетами або міністерствами. Також, як і піар на ветеранській темі - все це лише додатковий спосіб політиків нажитися", - йдеться в повідомленні з посиланням на слова керівника Інституту цивільних свобод, обраної депутатом Ради за списком "Слуги народу" Галини Третьякової.

Наголошується, що закон про ветеранів, який буде чітко регламентувати пільги і категорії усіх ветеранів – це стратегія партії.

"У нас не буде комітетів у справах пенсіонерів, у справах інвалідів, у справах ще когось. Однак ніхто не буде забутий або обділений", - зазначила Третьякова.

Крім цього, у партії відзначають необхідність створення агентства з координації надання пільг, до роботи якого необхідно залучати фахівців з числа ветеранів.

Як повідомляли Українські Новини, "Слузі народу" ніхто не пропонував формувати коаліцію.

Також "Слуга народу" хоче скоротити кількість комітетів Ради.