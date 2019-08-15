підписатися на розсилку
25.2 25.55
27.8 28.55
˟
15 серпня 2019, четвер, 14:54 25
Верховна Рада і партії 2019-08-15T17:00:03+03:00
Українські Новини
"Слуга народу" не хоче зберігати комітет Ради у справах ветеранів

"Слуга народу" не хоче зберігати комітет Ради у справах ветеранів

Політична партія "Слуга народу" не має наміру зберігати комітет Верховної Ради у справах ветеранів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби партії в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Ветерани є як у складі фракції, так і серед виборців. Тому для захисту їх інтересів не потрібна бюрократія з комітетами або міністерствами. Також, як і піар на ветеранській темі - все це лише додатковий спосіб політиків нажитися", - йдеться в повідомленні з посиланням на слова керівника Інституту цивільних свобод, обраної депутатом Ради за списком "Слуги народу" Галини Третьякової.

Наголошується, що закон про ветеранів, який буде чітко регламентувати пільги і категорії усіх ветеранів – це стратегія партії.

"У нас не буде комітетів у справах пенсіонерів, у справах інвалідів, у справах ще когось. Однак ніхто не буде забутий або обділений", - зазначила Третьякова.

Крім цього, у партії відзначають необхідність створення агентства з координації надання пільг, до роботи якого необхідно залучати фахівців з числа ветеранів.

Як повідомляли Українські Новини, "Слузі народу" ніхто не пропонував формувати коаліцію.

Також "Слуга народу" хоче скоротити кількість комітетів Ради.

Більше новин про: Слуга народу комітети Верховної Ради

Архів
Новини
У Коломиї стартує унікальний для України та Європи фестиваль автомотоавіатехніки та якісної музики "МСЛ Drive for Life Fest" 16:50 Прес-реліз
Рішення про ціну на газ для Луганської ТЕС запобігло катастрофі в області, - Плачков 16:47
ФК "Динамо" призначив головним тренером Михайличенка 16:31
Приватбанк назвав "інформаційною атакою" заяву Дубинського про обшуки в своїх офісах 16:21
Дружина Гримчака заявила, що він був озброєний пістолетом під час затримання 16:08
більше новин
Українська автокефальна православна церква припинила існування 10:39
Курс рубля в київських обмінниках підскочив 10:32
Зниження ціни газу для Луганської ТЕС було єдиним виходом, - директор департаменту ЖКГ Луганської ОДА Сурай 11:02
Кабміну потрібно прийняти постанову про зниження ціни газу для Луганської ТЕС, - голова Луганської ОДА 10:11
Гривня продовжує стрімко падати: курс валют на 15 серпня 08:00
більше новин
В Україну зі США прилетів "кошмар Порошенка" Сем Кислін, - ЗМІ 23:35
Рятувальники попередили українців про різке погіршення погоди 09:47
Почорніла вода на одеському пляжі. Фото: Думська
Фото дня: в Одесі почорніла вода на найбільшому пляжі 20:00
Гривня продовжує стрімко падати: курс валют на 15 серпня 08:00
Зниження ціни газу для Луганської ТЕС було єдиним виходом, - директор департаменту ЖКГ Луганської ОДА Сурай 11:02
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok