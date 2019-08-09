"Слуга народа" хочет сократить количество комитетов Рады

Политическая партия "Слуга народа", по инициативе которой будет проведено первое заседание новой Рады 29 августа, выступает за сокращение количества комитетов Верховной Рады с 27 до 22.

Об этом на заседании группы по подготовке 1-й серии Рады 9-го созыва сообщил избранный депутатом от "Слуги народа" Дмитрий Разумков, передают Українські Новини.

"Сегодня у нас 27 комитетов, плюс комиссия по приватизации. Мы предлагаем уменьшить количество комитетов до 22 комитетов", - сказал он.

Разумков также поддерживает сохранение квотного принципа при формировании комитетов и назначении руководства комитетов (председатель, первый заместитель или секретарь) "Слуге народа".

Группа рассмотрит вопрос относительно комитетов на следующем заседании в среду.

Как сообщали Українські новини, "Слуга народа" набрала больше 226 депутатов и сможет сама сформировать правительство.

Ранее стало известно, сколько потратили партии на предвыборную кампанию: лидируют "Слуга народа" со 114 млн гривен, "Голос" и "Евросолидарность".