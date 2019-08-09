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09 августа 2019, пятница, 16:01 20
Верховная Рада и партии 2019-08-09T16:16:35+03:00
Українські Новини
"Слуга народа" хочет сократить количество комитетов Рады

"Слуга народа" хочет сократить количество комитетов Рады

Политическая партия "Слуга народа", по инициативе которой будет проведено первое заседание новой Рады 29 августа, выступает за сокращение количества комитетов Верховной Рады с 27 до 22.

Об этом на заседании группы по подготовке 1-й серии Рады 9-го созыва сообщил избранный депутатом от "Слуги народа" Дмитрий Разумков, передают Українські Новини.

"Сегодня у нас 27 комитетов, плюс комиссия по приватизации. Мы предлагаем уменьшить количество комитетов до 22 комитетов", - сказал он.

Разумков также поддерживает сохранение квотного принципа при формировании комитетов и назначении руководства комитетов (председатель, первый заместитель или секретарь) "Слуге народа".

Группа рассмотрит вопрос относительно комитетов на следующем заседании в среду.

Как сообщали Українські новини, "Слуга народа" набрала больше 226 депутатов и сможет сама сформировать правительство.

Ранее стало известно, сколько потратили партии на предвыборную кампанию: лидируют "Слуга народа" со 114 млн гривен, "Голос" и "Евросолидарность".

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