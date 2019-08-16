Похолодає до+5 і "розжариться" до +35: синоптик дала попередній прогноз погоди на Спас і тиждень

Після виснажливої літньої спеки погода в Україні різко зміниться і повіє осінню.

Про це повідомила в своєму метеоблозі синоптик Наталка Діденко.

"Маковій ділить щастя навпіл. Тому до 14 серпня ще є надія, що літо буде вічним, але після Маковія вже розумієш, що осінь, хоча і красуня, скоро прийде. Бо як не лютує цими днями спека в Україні, все ж різкі похолодання за скаженими холодними грозовими атмосферними фронтами нагадують нам, що все – минуще", - написала вона.

За словами синоптика, до кінця поточного тижня холодною буде західна частина, де максимальна температура повітря не перевищить + 18 + 23 градусів, а іноді очікується навіть + 14 + 19 градусів. А згідно з прогнозом Укргідрометцентру, вночі місцями похолодає до +5.

Спека триватиме на півдні, сході України і в більшості центральних областей, крім Вінницької області, стовпчики термометрів сягнуть + 30 + 35 градусів.

У північних областях після рекордних +35 градусів температура повітря протягом 15, 16, 17 і 18 серпня знизиться до + 20 + 26 градусів.

Послаблення спеки на півдні і в східній частині прийде в вихідні, там очікується 17-18 серпня 24-29 градусів тепла.

"Сильна спека може провокувати пожежі, будьте особливо обережними з вогнем", - попередила синоптик.

Значні коливання температури повітря, від +35 до +20 градусів, негативно позначатися на здоров'ї людей похилого віку та осіб з серцево-судинними недугами.

Тому, за словами Діденко, потрібно пити побільше води, обов'язково звертатися в разі загострення до фахівців і не забувати, що свіже повітря все одно корисніше, ніж задушлива кімната. Перебуваючи на природі, не забувати прибирати після себе і поважати оточуючі квіти, дерева, кущі та все лісове царство.

Дощі і грози до кінця тижня ймовірні на заході України, в суботу та неділю локальні опади пройдуть в східних областях.

"При наближенні грози відразу ховайтеся в приміщення, не сидіть в воді, подбайте про дітей", - нагадує синоптик.

На решті території України, на півночі, в центральних областях і в південній частині, буде панувати суха сонячна повітряна маса. Особливо сприятливими будуть 17 і 18 серпня для відпочиваючих на півдні, в традиційно курортних зонах, адже очікується сонячна суха погода без сильної спеки з температурою повітря + 26 + 29 градусів.

Наступний тиждень обіцяє бути в Україні переважно сухим.

Окремі дощі і грози пройдуть в східних областях і південному сході, однак значна частина території буде належати малохмарній сонячній погоді.

Температура повітря підвищиться, але сильної спеки не передбачається. Протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться в межах + 25 + 30 градусів. В середині тижня тільки на півдні і в центральних областях буде спекотніше, + 29 + 34 градуси.

Джерело: www1.wetter3.de

У Києві до кінця поточного тижня температура повітря передбачається комфортною, протягом дня + 22 + 25 градусів. З понеділка повітря знову почне прогріватися, і в столиці вже очікується + 25 + 28 градусів.

Опадів у Києві не передбачається до кінця поточного тижня і в першій половині наступного. Тому найближчим часом у столиці - ідеальна погода для прогулянок, відпочинку і роботи на свіжому повітрі.

"Маковій пройшов, меду і коржів наїлися, попереду - Спас з його фантастично красивими яблуками. А вже потім - осінь. Чим менше залишається літа, тим більше будемо цінувати кожен день, незважаючи ні на політичну, ні на синоптичну ситуацію. Якими б вони не були. Тому серпень обіцяє і завжди приходить, він буде з нами, не зараз, так через рік", - написала Діденко.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, в Україні похолодає до +5.

Тим часом, в Україну йде аномальна спека до +36 і атмосферні фронти: прогноз погоди на тиждень.

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