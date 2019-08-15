Новий посол Франції де Понсен незабаром прибуде в Україну

Франція призначила послом в Україні Етьєна де Понсена замість Ізабель Дюмон.\r\nПро це де Понсен повідомив у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.\r\n"Гордий і щасливий моїм призначенням на посаду посла Франції в Україні. Від'їзд до Києва наближається", - написав він.\r\nГордій та щасливий моїм призначенням на посаду Посла Франції 🇫🇷 в Україні 🇺🇦. Від'в'їзд до Києва наближається. @MFA_Ukraine #ukraine\r\n— Etienne de Poncins (@EdePoncins) August 14, 2019\r\n \r\nДипломат зазначив, що найближчим часом прибуде до Києва.\r\n27 липня Дюмон у своєму мікроблозі Twitter повідомила про відхід з посади посла в Україні.\r\nЯк повідомляли "Українські Новини", у квітні Франція засудила указ Путіна спростити видачу паспортів РФ жителям ОРДЛО.\r\nУ квітні посол Франції обурилася недоречним жартом Березовця про пожежу в Парижі