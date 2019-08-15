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Зовнішня політика 2019-08-15T11:00:02+03:00
Українські Новини
Новий посол Франції де Понсен незабаром прибуде в Україну

Новий посол Франції де Понсен незабаром прибуде в Україну

Фото:it.wikipedia.org
Фото:it.wikipedia.org

Франція призначила послом в Україні Етьєна де Понсена замість Ізабель Дюмон.

Про це де Понсен повідомив у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Гордий і щасливий моїм призначенням на посаду посла Франції в Україні. Від'їзд до Києва наближається", - написав він.

Гордій та щасливий моїм призначенням на посаду Посла Франції 🇫🇷 в Україні 🇺🇦. Від'в'їзд до Києва наближається. @MFA_Ukraine #ukraine

— Etienne de Poncins (@EdePoncins) August 14, 2019

 

Дипломат зазначив, що найближчим часом прибуде до Києва.

27 липня Дюмон у своєму мікроблозі Twitter повідомила про відхід з посади посла в Україні.

Як повідомляли "Українські Новини", у квітні Франція засудила указ Путіна спростити видачу паспортів РФ жителям ОРДЛО.

У квітні посол Франції обурилася недоречним жартом Березовця про пожежу в Парижі

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