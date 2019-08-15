Гримчак брав хабарі за дозволи на будівництво в Києві, - ЗМІ

Про це на своєму Facebook повідомив головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

Згідно з матеріалами справи, як повідомили джерела Цензор.НЕТ, Гримчак використовував свої зв'язки з керівництвом іншого міністерства - Управління охорони культурної спадщини та заповідників Міністерства культури. Дане управління, яке очолює Олександр Єпіфанов, давно відомо торгівлею дозволами на будівництво в історично-цінних місцях, насамперед у Києві.

"Якщо такого дозволу немає - будівництво незаконне. Начебто один підпис, а як же дорого він коштує. Гримчак виступив посередником у вирішенні корупційного питання", - пише Бутусов.

Також главред Цензор.НЕТ пояснив резонансність справи, адже операцію з Гримчака проводила СБУ, потім підключили НАБУ, а також управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури:

"По-перше, незважаючи на численні повідомлення про корупцію в Мінкульті, жоден посередник і чиновник за всі останні роки затриманий не був. Адже СБУ завжди була в частці у цих схемах - про що в грудні 2018-го навіть заявив один з великих забудовників Артур Мхітарян. А тут дещо все-таки змінилося - всього через два місяці після призначення Баканова і заміни ряду вищих керівників СБУ - і ось з'явився резонансний і вагомий результат. По-друге, Юрій Гримчак є дуже відомим політичним діячем, він був одним з популярних спікерів на телеканалах, які активно підтримували екс-президента Петра Порошенка. Регулярно критикував дії Володимира Зеленського. Це не остання підозра, яку буде пред'явлено у цій справі", - повідомив Бутусов.

Як повідомляли Українські Новини, співробітники Національного антикорупційного бюро, Служби безпеки України та Генпрокуратури затримали заступника міністра тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака та його помічника за підозрою в шахрайському заволодінні 1,1 млн доларів. А генпрокурор Юрій Луценко підтвердив у своєму Facebook затримання Гримчака та зазначив, що йому соромно за нього.

Також сьогодні у Києві правоохоронці провели обшук квартири заступника голови Міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака.

У той же час, в МінТОТ заявили, що затримання Гримчака не стосується його діяльності в міністерстві.