Гримчак брав хабарі за дозволи на будівництво в Києві, - ЗМІ

Заступник Міністра з питань окупованих територій Юрій Гримчак був затриманий при отриманні хабара в 480 тисяч доларів, при цьому це був перший внесок, усього Гримчак вимагає за свої послуги від одного з забудовників 1,1 мільйона доларів.\r\nПро це на своєму Facebook повідомив головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.\r\n\r\nЗгідно з матеріалами справи, як повідомили джерела Цензор.НЕТ, Гримчак використовував свої зв'язки з керівництвом іншого міністерства - Управління охорони культурної спадщини та заповідників Міністерства культури. Дане управління, яке очолює Олександр Єпіфанов, давно відомо торгівлею дозволами на будівництво в історично-цінних місцях, насамперед у Києві.\r\n"Якщо такого дозволу немає - будівництво незаконне. Начебто один підпис, а як же дорого він коштує. Гримчак виступив посередником у вирішенні корупційного питання", - пише Бутусов.\r\nТакож главред Цензор.НЕТ пояснив резонансність справи, адже операцію з Гримчака проводила СБУ, потім підключили НАБУ, а також управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури:\r\n"По-перше, незважаючи на численні повідомлення про корупцію в Мінкульті, жоден посередник і чиновник за всі останні роки затриманий не був. Адже СБУ завжди була в частці у цих схемах - про що в грудні 2018-го навіть заявив один з великих забудовників Артур Мхітарян. А тут дещо все-таки змінилося - всього через два місяці після призначення Баканова і заміни ряду вищих керівників СБУ - і ось з'явився резонансний і вагомий результат. По-друге, Юрій Гримчак є дуже відомим політичним діячем, він був одним з популярних спікерів на телеканалах, які активно підтримували екс-президента Петра Порошенка. Регулярно критикував дії Володимира Зеленського. Це не остання підозра, яку буде пред'явлено у цій справі", - повідомив Бутусов.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, співробітники Національного антикорупційного бюро, Служби безпеки України та Генпрокуратури затримали заступника міністра тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака та його помічника за підозрою в шахрайському заволодінні 1,1 млн доларів. А генпрокурор Юрій Луценко підтвердив у своєму Facebook затримання Гримчака та зазначив, що йому соромно за нього.\r\nТакож сьогодні у Києві правоохоронці провели обшук квартири заступника голови Міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака.\r\nУ той же час, в МінТОТ заявили, що затримання Гримчака не стосується його діяльності в міністерстві.\r\n