Де знайти роботу: топ-5 ефективних методів для шукачів

Найчастіше українці знаходять роботу за допомогою сайтів з пошуку роботи і через рекомендації, незважаючи на те, що левова частка претендентів намагаються знайти вакансії в соціальних мережах.

Про це в інтерв'ю Українським Новинам повідомила HR-експертка Тетяна Пашкіна.

"Перші два місця - це сайти з пошуку роботи та рекомендації. Для дорослих рекомендації працюють краще. 25% шукають відгуки роботодавців в Instagram, щодо Facebook - 24% шукають роботу і лише 10% знаходять", - повідомила Пашкіна.

За її словами, більше шансів знайти роботу в центрі зайнятості, ніж в соціальних мережах або шляхом google-запитів. Проте, на на думку експерта, роботу треба шукати скрізь і чітко розуміти, яка вакансія цікавить.

Наприклад, шукачеві необхідно підписатися на розсилку схожих вакансій на сайтах з пошуку роботу, повідомити про пошук вакансій знайомих, оновлювати профільні сайти і соціальні мережі.

Згідно зі статистикою, перші в топі пошуку роботи - спеціальні сайти, другі - персональні рекомендації, треті - рекрутингові компанії, четверті - сайти компаній і на 5 місці - пошуковик Google.

При цьому, роботодавцям варто пам'ятати, що 96% українців моніторять інформацію про компанії до того, як прийти на стажування.

"Якщо роботодавець не перейнявся тим, щоб про себе розповісти, претенденти йдуть до його сусідів, які розповіли", - уточнила Пашкіна.

Вона підкреслила, що в Україні виникає ситуація, коли роботу шукають всі, завжди і скрізь, і ситуація навряд чи зміниться найближчим майбутнім.

Інфографіки: rabota.ua

Раніше Українські Новини писали, на яких українських фахівців чекають в Європі.

Крім того, експерт назвала 4 затребувані професії, для яких потрібна вища освіта.