Де знайти роботу: топ-5 ефективних методів для шукачів

Найчастіше українці знаходять роботу за допомогою сайтів з пошуку роботи і через рекомендації, незважаючи на те, що левова частка претендентів намагаються знайти вакансії в соціальних мережах.\r\nПро це в інтерв'ю Українським Новинам повідомила HR-експертка Тетяна Пашкіна.\r\n"Перші два місця - це сайти з пошуку роботи та рекомендації. Для дорослих рекомендації працюють краще. 25% шукають відгуки роботодавців в Instagram, щодо Facebook - 24% шукають роботу і лише 10% знаходять", - повідомила Пашкіна.\r\nЗа її словами, більше шансів знайти роботу в центрі зайнятості, ніж в соціальних мережах або шляхом google-запитів. Проте, на на думку експерта, роботу треба шукати скрізь і чітко розуміти, яка вакансія цікавить.\r\nНаприклад, шукачеві необхідно підписатися на розсилку схожих вакансій на сайтах з пошуку роботу, повідомити про пошук вакансій знайомих, оновлювати профільні сайти і соціальні мережі.\r\nЗгідно зі статистикою, перші в топі пошуку роботи - спеціальні сайти, другі - персональні рекомендації, треті - рекрутингові компанії, четверті - сайти компаній і на 5 місці - пошуковик Google.\r\n\r\nПри цьому, роботодавцям варто пам'ятати, що 96% українців моніторять інформацію про компанії до того, як прийти на стажування.\r\n"Якщо роботодавець не перейнявся тим, щоб про себе розповісти, претенденти йдуть до його сусідів, які розповіли", - уточнила Пашкіна.\r\nВона підкреслила, що в Україні виникає ситуація, коли роботу шукають всі, завжди і скрізь, і ситуація навряд чи зміниться найближчим майбутнім.\r\nІнфографіки: rabota.ua\r\nРаніше Українські Новини писали, на яких українських фахівців чекають в Європі.\r\nКрім того, експерт назвала 4 затребувані професії, для яких потрібна вища освіта.