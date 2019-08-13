Украинский рынок труда нестабилен: люди часто меняют работу, ищут себя в новых сферах, уезжают на заработки за границу. Далеко не каждый работодатель спешит предлагать лучшие условия труда, а особенно, - повышать заработную плату. Чтобы накопить на жилье или обучение детей многие украинцы с высшим образованием вынуждены искать себя в рабочих вакансиях Польши, Чехии, Германии. И хотя наших "белых воротничков" также ждут в этих странах, препятствием становится незнание языков.

Кроме того, кадровый голод в рабочих сферах и безработица в профессиях, где необходимо высшее образование, существуют в Украине рядом, тогда как работодатели не спешат автоматизировать производство, поскольку им все еще дешевле нанять рабочую силу, чем переходить на новые технологии.

О том, изменится ли ситуация в ближайшем будущем, сколько действительно может заработать в Европе украинский заробитчанин, приспособлена ли сфера образования к рынку труда и в каких сферах роботы все-таки уже заменяют людей, Українським Новинам рассказала HR-эксперт сайта по поиску работы rabota.ua Татьяна Пашкина.

На каких специалистов и в каких сферах сейчас наибольший спрос?

Если мы говорим про количество вакансий, про первую десятку, то это, как правило, универсальные профессии, не требующие, в большинстве своем, высшего образования. Это продавцы-консультанты, производство, рабочие специальности, охранники, официанты, повара, шеф-повара, торговые представители, бухгалтера, веб-разработка, по Киеву - это интернет-маркетинг, иногда попадаются складские профессии и строительство, летом в сезон. Только полторы вакансии по Украине из этого перечня и две с половиной по Киеву требуют высшего образования. Мы говорим про бухгалтеров, веб-разработчиков, интернет-маркетологов, если это Киев. Может быть, торговых представителей. Все остальное я называю "ремесленничество". То есть, человек может очень быстро войти в профессию и поменять ее. Сегодня был продавец-консультант, заскучал, - решил уйти в официанты, выучил меню, - вот уже и официант. Даже на поваров, шеф-поваров берут начинающих специалистов - какое-то время вы чистите картошку, заготавливаете салаты, но в течение определенного периода, вы можете, что называется "на рабочем месте" - получить профессию и вырасти в ней.

В каких профессиях искусственный интеллект вытесняет людей? Речь о появлении касс самообслуживания, програм, которые пишут тексты, приложений, которые общаются с клиентами, ботов в интернете.

Скорее они пытаются заполнить те места, в которых людей нет, и которые вряд ли появятся. К сожалению, наша заработная плата самая низкая в Европе. Бот не может вытеснить хотя бы потому, что это экономически невыгодно. Если в Европе и Америке существует жесткая "почасовка", с которой съехать нельзя и автоматизируют только то, что экономически выгодно, то тогда получается, что у нас ботов внедрять невыгодно. Потому что даже если мы говорим про систему автоматизации ценников в магазине - электронные табло, то она стоит не одну сотню тысяч долларов, и внедрить ее достаточно дорого. То есть это сразу глобальная инвестиция в не одну тысячу долларов, потому что магазин должен быть привязан к центральному офису. А нанять еще двух продавцов на 10 тысяч гривен - экономически выгоднее. Поэтому я очень сомневаюсь, что кто-то будет заменять роботами наших курьеров, почтальонов, продавцов и т.д. Скорее проблема в том, что продавцов-консультантов найти очень сложно и даже 45+, которыми переполнены наши супермаркеты, не всегда могут справиться с нагрузкой. И мы видим полупустые полки, продавцов, которые работают один на три отдела и т.д. В свете этого, попытка оптимизировать количество людей выливается в кассы самообслуживания. То же самое касается и искусственного интеллекта. Если у нас появляются ситуации, когда людей просто нет, чтобы вручную забивать информацию на сайте, тогда проще создать бота, который это будет делать, вот тогда у нас появляется все, что касается диджитал. Привлекать людей дорого и рискованно. Проще написать программу. То же самое про рутину. Какие-то рутинные вещи - там, где людей либо нет, либо мало и из-за этого они стоят дорого, вот там внедряются боты.

То есть у нас нет проблемы, когда люди лишаются работы из-за внедрения новых технологий?

Когда на производство внедряют более продуктивную линию автоматизации потому, что она экономически выгодна, и, соответственно, сокращается количество людей. Но при этом появляются новые вакансии наладчиков, которые более высокооплачиваемые, но их меньше. И людей могут либо переучить, либо им это неинтересно и да, они пополняют рынок труда безработных, потому что для них работы нет. Но можно "переехать в соседнее помещение", потому что на производстве у нас работы много и там уже работодатели бегают за соискателями. Важно, чтобы кто-то сидел за швейной машинкой и работал возле пресса.

Какой процент специалистов может лишиться работы? Происходит ли у нас автоматизация процессов, как быстро?

Мы активно автоматизируемся, но мы автоматизируемся точечно. В сельском хозяйстве у нас 30% населения, но молодежь уходит. И те же аграрии понимают, что если сейчас у них работают люди 45+, то через 10 лет - это будут люди 50+. Соответственно, для них работы будет столько же, может и больше, а людей будет меньше. Поэтому у нас выходят автоматизированные комбайны, дроны, для того, чтобы поддержать отрасль на том же уровне. Поэтому в таких отраслях у нас автоматизация будет, она экономически оправдана, она нужна.

У нас смертность превышает рождаемость последние 25 лет. Если учесть, что к 2050 году у нас вместо 42 миллионов будет 36, а на них еще претендуют Польша, Чехия, Германия, Израиль, Румыния, немножко Италия, немножко Испания, немножко Франция. Поэтому, когда мы говорим о безработице, мы говорим о людях, которые невостребованы рынком из-за возраста или каких-то предрассудков работодателей. Или о людях, которые ищут работу, которой нет на рынке труда. Работы эколога, организационного психолога нет. В принципе, если надо просто найти работу, - ее достаточно много.

Автоматизация будет, производство вынужденно автоматизироваться, у нас не хватает там людей, простаивают цеха, соответственно, надо ставить роботов. Тяжелое машиностроение, легкое машиностроение, швейное, все это есть. Будут попытки автоматизировать всякие рутинные вещи, потому что туда не хотят идти люди, соответственно, простаивает цепочка в бизнес-процессе. Мы говорим про ту же торговлю, потому что для людей - это не престижная работа, сельское хозяйство - вымываются люди, а сфера развивается, ИТ - какие-то тестирования, простые вещи, айтишнки-"золотые головы" не нужны для решения таких задач. Для того, чтобы хотя бы остаться на том же месте или двигаться вперед, нам нужны боты. И мы их делаем.

То есть, это правда, что в Украине одновременно существует кадровый голод в одних сферах и безработица в других?

Да.

В каких отраслях наибольший отток специалистов Европу? Считается, что это рабочие специальности, насколько больше им готовы платить европейские работодатели?

Если мы говорим о вакансиях, которые размещают у нас другие страны, там, конечно, огромное количество неквалифицированного труда. Огромное количество рабочих специальностей, типа "конвееры-склады" и прочее. Там строительство, сельское хозяйство, сбор всего, чего не попадя и т.д. Но не всегда наши рабочие едут туда рабочими. Иногда наши медсестры-врачи едут туда рабочими, нянями, наши инженеры опять же идут туда разнорабочими, потому что здесь им работы нет. Нет знака равенства между "тут рабочий" и "там рабочий". У нас он может быть кто угодно, а там он будет начинающий специалист, рабочий, разнорабочий и т.д., потому что наши не знают языка и поэтому найти инженеру работу инженера в Европе нереально, хотя инженеров в Европе тоже не хватает. Но поскольку человек не может читать техническую документацию на польском, английском, немецком языке, объясниться с заказчиками, он идет разнорабочим в украиноязычную бригаду и работает там, по крайней мере, на первых порах, никем. Дальше он может совершенствоваться.

Если мы говорим о заработной плате, то самый богатый Киев предлагает вакансии в суму порядка 15 тыс. гривен. Это средняя зарплата по Киеву в вакансиях за 2 квартал 2019 года. Средняя зарплата в графе "другие страны" составляет у нас 42 тыс. гривен. В Польше - это 25-30 тыс. гривен, в Чехии - 35-40, в Германии - 45-80, в Израиле - 65-75. Иногда наш труд не очень эффективно организован и платить больше нет возможности, потому что мы не вырабатываем столько продукта. У нас есть провисания по бизнес-процессам, неэффективные производственные цепочки, мы делаем 2 часа то, что соседи делают 15 минут. В свете этого, возникает ситуация, что если мы должны были сделать десять конфет в час, а мы сделали две, платят нам, соответственно, за две. Опять-таки, когда мы едем в Польшу, это не 40-часовой офисная неделя, это 10-12 часовой рабочий день, это шестидневка, и это - иногда вынужденная мера для тех, кто не может заработать здесь на контракт ребенку, на свадьбу, на новую квартиру, ремонт, машину и т.д. То есть, когда нужна большая сумма за небольшой период, люди едут туда заработать.

Как реагируют наши директора компаний, насколько готовы поднимать оклады? Давать бонусы? Улучшать условия труда?

Наши работодатели системно с этим не работают. Даже в западных областях есть ассоциации, есть круглые столы, работодатели пытаются решить проблему, но тут больше работает система "каждый сам себя", когда каждый пытается удержать и чем ближе к границе, тем удержать сильнее. Зарплатами удержать сложно, если у нас по Ужгороду, по Черновцам, средняя зарплата 10 тыс. гривен, а у соседей через 30 км - втрое выше. Пытаются удержать тем, что это белая зарплата, то есть пенсию можно заработать, для людей предпенсионного возраста - это важно. Опять-таки пытаются делать какие-то "плюшки" в сфере униформы, обедов, доставки, продукции со скидкой, пакетов, продуктовых наборов, подарков к праздникам. Многие работодатели начали думать про такие айтишные "плюшки", как добровольное медицинское страхование, путевки в санатории, работу уже с семьями сотрудников. Если мы говорим про аграриев, то там уже вынужденная тема "держать людей на селе", чтобы они не уехали в город. А аграрии работают, начиная с роддомов, которые они ремонтируют и обставляют, заканчивая детскими площадками, ремонтами клубов, праздниками урожая и всем остальным, чтоб дети понимали, что в селе тоже есть жизнь, там можно оставаться работать.

Заработную плату выровнять нам пока не удается. Если она будет составлять хотя бы 60-70% от соседской, то люди будут понимать, что по соотношению цена-качество все-таки имеет смысл не питаться мивиной там, а нормально жить здесь.

Сейчас за украинских трудовых мигрантов борются Польша и Германия. И поляки тоже не могут обеспечить такую зарплату как в Германии, но в Германии выше налоги и в Германии проживание стоит дороже. Поляки подняли "почасовку", чтобы людям на карман оставались приблизительно те же 800 евро, что у человека, который ехал на 2 тыс. евро в Германию. Он оплатил квартиру, налоги, поел, попил, оделся, обулся и у него остались те же 800 евро. И тогда поляки гарантируют дешевое проживание, питание, некоторые даже пытаются организовывать бесплатные языковые курсы, футбольные поля, чтобы люди могли нормально жить и не чувствовать себя белкой в колесе, а польский язык ближе и его можно быстрее понять + существует возможность карьерного роста. Если человеку интересно, он может приехать на первый круг по безвизу на 2-3 месяца на сезон попробовать, если он пригодился, ему оформляют рабочую визу и он приезжает как специалист на другие деньги. У нас возникают ситуации, когда за границей люди могут сделать карьеру быстрее и по деньгам выгоднее, чем на собственном производстве.

В Германии количество вакансий доходит до 500 000. Поэтому с 2020 года Германия принимает закон, по которому трудовые мигранты из стран не членов ЕС приравниваются к трудовым мигрантам стран ЕС. Можно приехать туда на полгода, если вы докажете свою платежеспособность, и искать там работу, потому что 96% немецких бюргеров среднего-малого бизнеса испытывают трудности с привлечением персонала. И дальше будет хуже, потому что по рождаемости Европа не впереди Азии, Китая, Африки и, в свете этого, им нужны люди на сейчас и на потом. Поляки, помимо украинцев, белорусов, россиян, активно начали привлекать индусов и въетнамцев. И у нас возникает ситуация, когда либо мы на все это реагируем, либо, как товарищ Климкин (министр иностранных дел Павел Климкин, - ред.) высказываем озабоченность, и на этом хватит.

Кто кроме специалистов ИТ, если говорить о "белых воротничках", востребован за границей?

На самом деле, насчет айтишников "бабушка надвое сказала". Те, кто хотят поехать посмотреть Европу могут это сделать, не покидая украинского работодателя, у которого есть филии в Софии, Гданьске, Сиетле, Вроцлаве и т.д. То есть, туда можно поехать на полгода-год с каким-то определенным проектом, не понравилось, - вернуться обратно. Очень много людей у нас работают на Европу "с дивана", потому что 5 тыс. евро в Дании - это одна сумма, а 5 тыс. евро в Киеве - это совсем другие деньги. По затратам, по аренде квартиры. И даже некоторые люди, которые радостно ехали в ту же Голландию, Швецию, посмотрев, почем там "фунт лиха", - возвращаются, потому что понимают, что если у них семья и дети, то купить машину-квартиру здесь проще. У нас есть варианты, когда наши ИТ-клиенты говорят, что у них есть "возвращенцы" и они их охотно берут.

С другой стороны, где-то нашим работодателям в плюс, что наши соискатели не очень осведомлены в английском языке, и поэтому возникает ситуация, когда существует естественный барьер между тем, чтобы наши инженеры, врачи, бухгалтера, которые знают МСФО, строители, архитекторы, фармацевты, аграрии, педагоги, уезжали за границу. Они банально не смогут объясниться ни с коллегами, ни с клиентами. Возникает ситуация, когда Чехия, Польша, Германия, охотно бы разобрали наших медиков до последнего, но не могут, потому что наши медики "не ферштейн". У нас есть промежуточные этапы, когда люди активно учат язык, потому что зарплата врача госполиклиники 4 тыс. гривен, а в Германии - 120 тыс. гривен. Есть ради чего рваться. Но придется сдавать экзамены. И иногда надо подтверждать диплом. И хотя Польша выдвинула технологию по упрощению нострификации медицинских дипломов, особенно, для среднего медперсонала, то есть, - для медсестер, а Чехия и Германия тоже за, потому что у них тоже не все хорошо с медсестрами и врачами, тем не менее, наши люди не годятся по языковым навыкам. Не всегда чешские врачи рады появлению украинских коллег, потому что иногда наши знают больше и способны на большее, и за меньшие деньги, но если у них повышенная нагрузка и они работают наизнос, то они будут рады любой помощи. На производствах нужны люди, в строительстве, аграрии, ветеринары, фармацевты. У нас даже были вакансии фармацевтов в Прибалтику - много русскоязычного населения. Нужны грумеры, конюхи, комбайнеры, механизаторы, механики, моряки.

Сколько процентов украинских соискателей знают какой-нибудь иностранный язык?

У нас порядка 42% упоминали, что знают язык на уровне среднего и выше. Львиная доля из них пишет "средний". Это то, как они сами считают. Реальные цифры определяются на собеседовании у работодателя. По каждой конкретной вакансии и целевой группе. Подозреваю, что 90% людей 45+ не знают иностранных языков. От 30 до 40 лет - это сфера в четверть-треть, по разным профсферам она разная. Молодежь, конечно, знает английский лучше. Во-первых, они его изучают или только что изучили + у них больше возможностей для коммуникации - они чаще ездят, чаще общаются. К тому же, они легкомысленно полагают, что у них английский хорош сам по себе, потому что они ходили на курсы. К счастью для украинских работодателей, даже украинизация идет плохо, не говоря уже про англизацию или германизацию. Пока это естественный барьер для занятия многих квалифицированных должностей.

Насколько работодателям действительно важно наличие высшего образования у соискателя? Обращают ли внимание на престиж вузов, научные степени, или опыт все-таки важнее?

По-разному. Есть вакансия продавца-консультанта, есть вакансия врача. Есть ремесленнические профессии, где работодатель обучает сам, - продавцы-консультанты, операторы контакт-центров, там диплом скорее плюс, чем минус, но никто этим не "парится". Есть сферы, в которых диплом - это "обязаловка", - это врачи, педагоги, строители, инженеры, фармацевты, аграрии. Внутри этих гильдий еще есть институты, которые дают прочное базовое образование. Если мы говорим про юристов - есть первая тройка ВУЗов, из которых смотрят больше. Если про медиков - существует своя градация, кто кого выпускает лучше, кто кого хуже, исходя из практических умений прошлых выпускников. Если молодые специалисты - то тут только образование и как быстро они учатся/переучиваются, если опытные специалисты - образование тоже базис, ну а далее - практические навыки, потому что есть плохообучаемые люди. И опять-таки - приходит человек на продавца консультанта без диплома, год работает, два, три, становится администратором, появляются менеджерские функции, хочет идти дальше, - нет диплома, нет системности восприятия, нет базиса, чтобы людьми управлять системно, и вот тогда ему надо высшее образование. Вот тот самый менеджмент, на который поступают наши 16-летние непонятно зачем, вот тут он уже нужен, чтобы стать руководителем. Есть профессии, по которым диплома нет, например, диджитал-маркетологи, 3D-журналисты, владеющие камерами, которые еще не видели в институте журналистики, тогда работодатель берет выпускников курсов, изучивших что-то онлайн, прошедших сертификацию, потому что других вариантов просто нет. Но опять же смотрит, есть ли у него бекграунд, с которого он будет расти дальше, либо это базис, с которого человек стартует.

Насколько сфера украинского образования приспособлена к рынку труда?

Если мы говорим о том, чтобы людей можно было запустить в офис без обучения, то я таких специальностей не знаю. Образование наше академическое, оно не может быть подстроено под каждого работодателя и оно не может идти в ногу со временем. Технология получения высшего образования такова, что сначала копится научная база для того, чтобы сделать учебник, потом пишется учебник, он защищается, это не один год, потом идет пробное обучение студентов - это еще пара лет, потом идет обратная связь и хорошо, если мы укладываемся в 3-5 лет. Любая сфера образования живая, она меняется. У нас нет системы дуального образования, когда на наш классический маркетинг накатились бы практики в креативных агентствах и у работодателей, чтобы студенты могли понять, что из этого они могут внести уже в офис и применять. У нас это все учебники-учебники-учебники и после 6 лет, если студенты не подрабатывали где-то, работодатель не знает, что с ними делать.

Как часто украинцы указывают в резюме желание официального оформления? Насколько оно важно людям?

Дифференцируется. Если это люди взрослые, у которых пенсия, кредиты и прочее, - то важно. Иногда важно с точностью до наоборот: у нас многие работодатели с западных областей жалуются, что люди не хотят трудоустраиваться официально, потому что субсидия, а газ в деревне зимой стоит дорого. И поэтому, если у нас на предприятии официальная зарплата 8 тысяч, а у соседей 5 и еще 5 в конверте, и +субсидия, то получается фактически 13 тысяч, потому что 3 тысячи экономят на газе, а тут всего 8. И возникает ситуация, когда люди говорят "мы готовы работать на полставки". Или полставки официально, полставки нет, для того, чтобы оптимизировать свои расходы. Молодежи вообще все равно. Им важно оформиться и быть частью чего-то внутри себя. Формализованные бумажки пока ими не воспринимаются очень серьезно, поэтому какие-то контракты, фрилансы для них абсолютно нормальны и понятны. А трудовые карточки и автобиографии, которые фиксируют отношения, некоторых просто отпугивают. Людям важно выполнить что-то, а не быть с 9 до 6, отрабатывая "почасовку" за отсиживание в офисе, поэтому работодатели предлагают им гибкий график, возможность удаленной работы. Но не всегда это укладывается в наш КЗоТ, которому "сто лет в обед" и как это правильно зафиксировать не знает никто.

HR-эксперт Татьяна Пашкина.

Насколько корректно считать средней з/п по Украине $ 400?

Карта средних заработных плат начинается где-то от 9 тыс. гривен и заканчивается 11 тыс., если мы говорим о нижнем пороге городов-миллионников. Почти 13 в Одессе и 15 в Киеве. Все остальное - ниже. Но опять же - это "средняя температура по больнице". Допустим, средняя зарплата 10 тысяч по Ужгороду, но врач получает 4-7, а менеджер по продажам 15-20. Мы больше смотрим динамику - на сколько она растет-падает.

Какие категории украинцев чаще всего ищут работу? Студенты, люди среднего возраста с опытом работы?

В последние годы от 65% до 69% тех, кто анонимно отвечали на наши опросы, выбирали вариант "работаю, но открыт для новых предложений". У нас идет немного перегиб, потому что мы интернет-сайт, у нас больше аудитория молодежная. Но глобальные поиски работы у нас всегда и везде по одной простой причине - мало кто из работодателей для удержания персонала системно пересматривает зарплату в размерах, которые выше ежегодной инфляции. Так, чтобы человек приходил и знал, что у него на работе всегда пересматривают зарплату, грубо говоря, на 15%. У западных компаний есть политика пересмотра зарплат, средний размер подъема - 12-14%. Зарплаты пересматривают каждые полгода теперь не только айтишники, а аграрии, производство, торговля, но на долгую перспективу играет мало кто, поэтому у нас такая текучесть.

Люди хотят поменять работу при росте зарплаты в 30-50%. Мало кто из работодателей готов это предложить. И человек всегда пытается посмотреть по соотношению цена-качество, что происходит. Персонал наш из-за этого стал гораздо мобильнее. По исследованию компании Randstad, в конце прошлого года из 9 тыс. украинцев 23% поменяли работодателя и на 2019 готовы были это сделать 36%.

На какую работу могут рассчитывать люди пожилого возраста в Украине? Насколько зависят вакансии, которые им предлагаются, от их опыта и навыков?

Людям 45+ редко предлагают работу, которую они хотят. Есть две ветки - либо это продолжение своей профессии, если вы в ней достигли мастерства и вас передают из рук в руки, но это часто ремесленнические профессии - хороший врач, учитель, опытный инженер, отличный слесарь, ювелир, монтировщик, либо человек резко меняет работу, выпав из рынка труда. Для таких, к сожалению, только простые профессии, на которые не нужна молодежь - продавцы-консультанты, администраторы, дежурные, страховые агенты, какая-то процентная работа. То есть то, что не очень интересно. Либо устройство по рекомендации, когда ваш возраст балансируется теми навыками, которые есть.

Как люди чаще всего находят работу? Через интернет-сервисы вроде rabota.ua, социальные сети или через знакомых?

Снова сошлюсь на исследование Randstad, у них первые два места - это сайты по поиску работы и рекомендации. Для взрослых рекомендации работают лучше. 25% ищут отклики работодателей в Instagram, по Facebook - 24% ищут работу и всего 10% находят. Лучше получается в центре занятости по количеству людей обратившихся и количеству людей, нашедших работу. В Google пытаются искать работу, но там тоже все тихо-печально. Я считаю, что работу надо искать везде. Как только человек начинает искать работу, он должен четко понимать, какую работу он ищет. Например, когда вы ищете работу журналиста, вы ищете ее на сайтах, соответственно, подписываетесь на рассылку похожих вакансий, она может быть у знакомых - вы их уведомляете, что вам были бы интересны предложения, она может быть на сайтах самих журналов-газет - вы активно лезете туда, она может быть в соцсетях - вы подписываетесь на группу "журналисты ищут друг друга". Ищем разные варианты, смотрим и дальше сортируем.

96% украинцев мониторят информацию о работодателе до того, как туда "вляпаться". Если работодатель не озаботился тем, чтобы про себя рассказать, соискатели уходят к его соседям, которые рассказали. Поэтому возникает ситуация, когда у нас работу ищут все, всегда и везде. Я не думаю, что ситуация изменится в ближайшем будущем, потому что системная работа у нас в этих направлениях не ведется. Абитуриенты, студенты, рынок труда, соискатели, работодатели - каждый сам за себя. Пока у нас политика активно вмешивается в экономику, мы еще долго будем смотреть, что у нас происходит. У нас были выборы и зазор между зарплатами в вакансиях и в резюме остановился на минус 8%. Люди боялись менять работу. Как только мы во втором квартале определились, он вырос до минус 16%.