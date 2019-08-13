подписаться на рассылку
25.1 25.45
27.8 28.55
˟
13 августа 2019, вторник, 12:13 98
Экономика 2019-08-13T12:43:07+03:00
Українські Новини
Не только "айтишники": каких украинских специалистов ждут в Европе

Не только "айтишники": каких украинских специалистов ждут в Европе

Врач. Фото: МХП
Врач. Фото: МХП

Украинские специалисты с высшим образованием уезжают работать за границу в качестве рабочей силы, потому что не могут найти здесь работу, особенно, с достойной заработной платой. При этом украинских "белых воротничков" также ждут за границей, однако зачастую препятствием становится незнание языков в то время, как пятая часть трудоспособных украинцев уехали работать за границу.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщила HR-эксперт Татьяна Пашкина.

"Если мы говорим о вакансиях, которые размещают у нас другие страны, там, конечно, огромное количество неквалифицированного труда. Огромное количество рабочих специальностей, типа "конвееры-склады" и прочее. Там строительство, сельское хозяйство, сбор всего, чего не попадя и т.д. Но не всегда наши рабочие едут туда рабочими. Иногда наши медсестры-врачи едут туда рабочими, нянями, наши инженеры опять же идут туда разнорабочими, потому что здесь им работы нет", - сообщила Пашкина.  

По ее словам, большой проблемой становится незнание украинцами иностранных языков. В то время, когда в Европе не хватает инженеров и западные работодатели с удовольствием наняли бы украинских, препятствием становится незнание ими языков.

"Поскольку человек не может читать техническую документацию на польском, английском, немецком языке, объясниться с заказчиками, он идет разнорабочим в украиноязычную бригаду и работает там, по крайней мере, на первых порах, никем. Дальше он может совершенствоваться", - рассказала эксперт.

При этом ИТ-специалисты зачастую работают на Европу из украинского офиса, потому что здесь проживание обходится гораздо дешевле и из-за этого они часто возвращаются, в то время, как европейские работодатели ждут украинских врачей, инженеров, бухгалтеров, архитекторов, фармацевтов, аграриев, педагогов. Однако большого предложения с украинской стороны на такие вакансии нет из-за незнания соискателями языков.

"Они банально не смогут объясниться ни с коллегами, ни с клиентами. Возникает ситуация, когда Чехия, Польша, Германия, охотно бы разобрали наших медиков до последнего, но не могут, потому что наши медики "не ферштейн". У нас есть промежуточные этапы, когда люди активно учат язык, потому что зарплата врача госполиклиники 4 тыс. гривен, а в Германии - 120 тыс. гривен", - сообщила Пашкина.

Эксперт подчеркнула, что желающим работать медиками в странах Запада придется сдавать экзамены и подтверждать свой диплом. Нужно быть готовыми к тому, что не всегда, к примеру, чешские врачи будут рады появлению украинских коллег, потому что украинцы иногда наши знают больше и способны на большее за меньшие деньги, но если у них повышенная нагрузка и они работают наизнос, то они будут рады любой помощи.

Кроме того, в Европе нужны люди на производство, в строительстве, аграрии, ветеринары, фармацевты, грумеры, конюхи, комбайнеры, механизаторы, механики и моряки.

Как сообщали Українські Новини, Чехия усложнила правила выдачи рабочих карт заробитчанам.

Тем временем эксперт назвала 4 востребованные проффесии, для которых нужно высшее образование.

Больше новостей о: работа ИТ-сфера Заробитчане Работа за границей Медицинские работники

Архив
Новости
НАБУ два года искало в Украине уголь из Роттердама, который не должны оттуда завозить, - Cазонов 14:50
Сотрудники Европарламента жалуются на рост цен в столовой 14:39
Игорь Коломойский. Фото: slovoidilo.ua
Таинственно исчез: Объявлен в розыск бизнесмен, подавший в ФБР заявление на Коломойского 14:30
Суд восстановил в должности уволенного Трубой директора ТУ ГБР в Полтаве 14:28
Сотрудники ДТЭК прервали отпуска и вернулись в Киев для участия в процессуальных действиях НАБУ 14:17
больше новостей
Градусы дойдут до +35 и резко рухнут в два раза: синоптик предупредила о контрастах и фронтах 06:00 Карта
Воздух раскалился до +42 в тени в Европе: нынешний июль стал самым жарким в истории 22:00 Карта
Трохимец опровергает убытки от "Роттердам+" 15:42
Ты будешь сидеть за преступления против Украины, - ветераны полка "Азов" обратились к Порошенко 08:39 Видео
Олеся Медведева: детей Порошенко специально одели в лохмотья на митинг в его поддержку, чтобы больше жалости вызвать 12:06
больше новостей
В Голосеевском районе почти на месяц ограничат движение на 10 улицах 18:12
Градусы дойдут до +35 и резко рухнут в два раза: синоптик предупредила о контрастах и фронтах 06:00 Карта
Осенью цены на продукты подскочат: что лучше заготовить летом 06:30
Олеся Медведева: детей Порошенко специально одели в лохмотья на митинг в его поддержку, чтобы больше жалости вызвать 12:06
"Дело-труба": Суд обязал НАБУ открыть дело против Трубы 10:01
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok