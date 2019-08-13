Не только "айтишники": каких украинских специалистов ждут в Европе

Украинские специалисты с высшим образованием уезжают работать за границу в качестве рабочей силы, потому что не могут найти здесь работу, особенно, с достойной заработной платой. При этом украинских "белых воротничков" также ждут за границей, однако зачастую препятствием становится незнание языков в то время, как пятая часть трудоспособных украинцев уехали работать за границу

Об этом в интервью Українським Новинам сообщила HR-эксперт Татьяна Пашкина.

"Если мы говорим о вакансиях, которые размещают у нас другие страны, там, конечно, огромное количество неквалифицированного труда. Огромное количество рабочих специальностей, типа "конвееры-склады" и прочее. Там строительство, сельское хозяйство, сбор всего, чего не попадя и т.д. Но не всегда наши рабочие едут туда рабочими. Иногда наши медсестры-врачи едут туда рабочими, нянями, наши инженеры опять же идут туда разнорабочими, потому что здесь им работы нет", - сообщила Пашкина.

По ее словам, большой проблемой становится незнание украинцами иностранных языков. В то время, когда в Европе не хватает инженеров и западные работодатели с удовольствием наняли бы украинских, препятствием становится незнание ими языков.

"Поскольку человек не может читать техническую документацию на польском, английском, немецком языке, объясниться с заказчиками, он идет разнорабочим в украиноязычную бригаду и работает там, по крайней мере, на первых порах, никем. Дальше он может совершенствоваться", - рассказала эксперт.

При этом ИТ-специалисты зачастую работают на Европу из украинского офиса, потому что здесь проживание обходится гораздо дешевле и из-за этого они часто возвращаются, в то время, как европейские работодатели ждут украинских врачей, инженеров, бухгалтеров, архитекторов, фармацевтов, аграриев, педагогов. Однако большого предложения с украинской стороны на такие вакансии нет из-за незнания соискателями языков.

"Они банально не смогут объясниться ни с коллегами, ни с клиентами. Возникает ситуация, когда Чехия, Польша, Германия, охотно бы разобрали наших медиков до последнего, но не могут, потому что наши медики "не ферштейн". У нас есть промежуточные этапы, когда люди активно учат язык, потому что зарплата врача госполиклиники 4 тыс. гривен, а в Германии - 120 тыс. гривен", - сообщила Пашкина.

Эксперт подчеркнула, что желающим работать медиками в странах Запада придется сдавать экзамены и подтверждать свой диплом. Нужно быть готовыми к тому, что не всегда, к примеру, чешские врачи будут рады появлению украинских коллег, потому что украинцы иногда наши знают больше и способны на большее за меньшие деньги, но если у них повышенная нагрузка и они работают наизнос, то они будут рады любой помощи.

Кроме того, в Европе нужны люди на производство, в строительстве, аграрии, ветеринары, фармацевты, грумеры, конюхи, комбайнеры, механизаторы, механики и моряки.

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