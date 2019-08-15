Різке похолодання, штормовий вітер і спека +34: синоптик попередила про складну погоду

Після приходу в Україну циклону Zorro у четвер, 15 серпня, очікуються дощі, грози, можливі сильні зливи, шквали та град, в той же час в деяких областях стовпчики термометрів перевалять за + 34.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Сильний, до штормового, південний вітер - на Півночі, в Центрі Одеської області. Спека - на Півдні, Сході та в центральних областях, крім Вінниччини", - написала вона.

За словами синоптика, короткочасні грозові дощі пройдуть у західних областях. Там можливі, локально, град і шквали. Вологість може дотягнути до Півночі, зокрема, в Житомирській області.

На решті території України очікується суха погода і висока пожежна небезпека.

Вітер переважно південний, з сильними поривами на півночі, у центральних областях і в Одеській області. У західних областях вітер очікується помірний, північно-західний.

Спека залишається у південній частині, на Сході та в більшості центральних областей, крім Вінницької області. Повітря розжариться до + 30 + 34 градуси.

На Заході похолоднішає до + 18 + 23 градуси

"А ось на Півночі - повна демократія: у четвер у Житомирській області + 20 + 23 градуси, у Київській області + 23 + 25 градусів, у Чернігівській області + 25 + 27 градусів, у Сумській області + 26 + 31 градус", - написала Діденко.

Карта: Наталя Діденко/Facebook

У Києві 15 серпня спека спаде до +24 градусів. Очікується поривчастий, до сильного, південний вітер. Ймовірність дощу невелика.

"Контрасти і коливання тиску і температури зараз - значні, тому особливо уважно стежте за здоров'ям, побільше води, кави поменше, зателефонуйте рідним чи знайомим похилого віку, не біжіть, важко дихаючи, з маршруткою і не сваріться на дорозі з порушниками смуги громадського транспорту", - попередила Діденко.

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