"Вжарит" +35 и придет циклон Zorro: синоптик предупредила о резкой смене погоды на Маковея

После прихода очередной волны аномальной жары в Украину погода на празник Маковея, который отмечается в среду, 14-го августа, будет очень разнообразной.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, сильная жара еще будет преобладать в южной части, на востоке и в большинстве центральных областей, + 30 + 35 градусов.

В то же время на Западе ощутимо похолодает, в течение дня предполагается + 19 + 24 градуса, однако на Тернопольщине, Хмельнитчине и в Черновицкой области будет выше, + 26 + 29 градусов.

"Не упадет, но ослабнет жара в северных областях Украины - против сегодняшних + 30 + 34 градусов завтра там ожидается + 28 + 32 градуса", - написала Диденко.

Атмосферный фронт, связанный с локальным циклоном по имени Zorro, приведет грозовые дожди на запад Украины и дойдет до Житомирщины и северных районов Киевщини. Тут ожидается усиление юго-западного ветра.

Значительная же часть территории будет находиться в зоне сухой малооблачной погоды, которую обеспечит восточный антициклон Andrea.

Карта: Наталья Диденко/Facebook

В Киеве на Маковея будет еще жарко, но на пару градусов ниже, чем сегодняшняя "атмосферная сковородка", в течение дня около +30 градусов. Существенный дождь маловероятен.

15 августа, в четверг, в Киеве ожидается существенное понижение температуры воздуха, до +23, +24 градусов.

Синоптик посоветовала прятаться от жары и держать голову в равновесии при атмосферных прыжках.

Как сообщали Українські Новини, согласно прогнозу Укргидрометцентра, на Маковея жара в Украине "перевалит" за 35.

Тем временем, в Украину идет аномальная жара до +36 и атмосферные фронты: прогноз погоды на неделю.

Также синоптик рассказал, каким будет бархатный сезон и бабье лето в Украине.