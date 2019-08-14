подписаться на рассылку
25.1 25.45
27.8 28.55
˟
  • Главная
  • Новости
  • Жизнь
  • "Вжарит" +35 и придет циклон Zorro: синоптик предупредила о резкой смене погоды на Маковея
14 августа 2019, среда, 06:00 4333 Карта
Жизнь 2019-08-14T06:00:03+03:00
Українські Новини
"Вжарит" +35 и придет циклон Zorro: синоптик предупредила о резкой смене погоды на Маковея

"Вжарит" +35 и придет циклон Zorro: синоптик предупредила о резкой смене погоды на Маковея

Лето. Фото: pixabay
Лето. Фото: pixabay

После прихода очередной волны аномальной жары в Украину погода на празник Маковея, который отмечается в среду, 14-го августа, будет очень разнообразной. 

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, сильная жара еще будет преобладать в южной части, на востоке и в большинстве центральных областей, + 30 + 35 градусов. 

В то же время на Западе ощутимо похолодает, в течение дня предполагается + 19 + 24 градуса, однако на Тернопольщине, Хмельнитчине и в Черновицкой области будет выше, + 26 + 29 градусов. 

"Не упадет, но ослабнет жара в северных областях Украины - против сегодняшних + 30 + 34 градусов завтра там ожидается + 28 + 32 градуса", - написала Диденко.

Атмосферный фронт, связанный с локальным циклоном по имени Zorro, приведет грозовые дожди на запад Украины и дойдет до Житомирщины и северных районов Киевщини. Тут ожидается усиление юго-западного ветра. 

Значительная же часть территории будет находиться в зоне сухой малооблачной погоды, которую обеспечит восточный антициклон Andrea.

Карта: Наталья Диденко/Facebook Карта: Наталья Диденко/Facebook

В Киеве на Маковея будет еще жарко, но на пару градусов ниже, чем сегодняшняя "атмосферная сковородка", в течение дня около +30 градусов. Существенный дождь маловероятен.

15 августа, в четверг, в Киеве ожидается существенное понижение температуры воздуха, до +23, +24 градусов.

Синоптик посоветовала прятаться от жары и держать голову в равновесии при атмосферных прыжках.

Как сообщали Українські Новини, согласно прогнозу Укргидрометцентра, на Маковея жара в Украине "перевалит" за 35.

Тем временем, в Украину идет аномальная жара до +36 и атмосферные фронты: прогноз погоды на неделю.

Также синоптик рассказал, каким будет бархатный сезон и бабье лето в Украине.

Больше новостей о: Циклон Похолодание Прогноз погоды Маковей Непогода в Украине погода в Киеве погода в Украине Наталка Диденко Маковея

Архив
Новости
Гривна после обвала резко повысилась: курс валют на 14 августа 06:00
"Вжарит" +35 и придет циклон Zorro: синоптик предупредила о резкой смене погоды на Маковея 06:00 Карта
Медовый Спас и Успенский пост - главные праздники дня 06:00
Оперуполномоченный Фискальной службы попался на взятке в 300 тыс. гривен 23:50
В Украину из США прилетел "кошмар Порошенко" Сэм Кислин, - СМИ 23:35
больше новостей
Градусы дойдут до +35 и резко рухнут в два раза: синоптик предупредила о контрастах и фронтах 06:00 Карта
Воздух раскалился до +42 в тени в Европе: нынешний июль стал самым жарким в истории 22:00 Карта
Трохимец опровергает убытки от "Роттердам+" 15:42
Ты будешь сидеть за преступления против Украины, - ветераны полка "Азов" обратились к Порошенко 08:39 Видео
Помогать Зеленскому реформировать судебную систему будет адвокат, дважды менявший показания в деле о взятке судье (документ) 16:07
больше новостей
Суд восстановил в должности уволенного Трубой директора ТУ ГБР в Полтаве 14:28
"Судья-экзорцист" изгоняла из подкинутых денег "нечистую силу", но они все равно продолжали появляться в передаваемых ей делах 11:49 Документ
Больше 25 тыс. украинцев требуют от Зеленского отмены финансирования партий из госбюджета 14:16
Градусы дойдут до +35 и резко рухнут в два раза: синоптик предупредила о контрастах и фронтах 06:00 Карта
Игорь Коломойский. Фото: slovoidilo.ua
Таинственно исчез: Объявлен в розыск бизнесмен, подавший в ФБР заявление на Коломойского 14:30
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok