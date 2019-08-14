"Вжарит" +35 и придет циклон Zorro: синоптик предупредила о резкой смене погоды на Маковея

После прихода очередной волны аномальной жары в Украину погода на празник Маковея, который отмечается в среду, 14-го августа, будет очень разнообразной. \r\nОб этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.\r\nПо ее словам, сильная жара еще будет преобладать в южной части, на востоке и в большинстве центральных областей, + 30 + 35 градусов. \r\nВ то же время на Западе ощутимо похолодает, в течение дня предполагается + 19 + 24 градуса, однако на Тернопольщине, Хмельнитчине и в Черновицкой области будет выше, + 26 + 29 градусов. \r\n"Не упадет, но ослабнет жара в северных областях Украины - против сегодняшних + 30 + 34 градусов завтра там ожидается + 28 + 32 градуса", - написала Диденко.\r\nАтмосферный фронт, связанный с локальным циклоном по имени Zorro, приведет грозовые дожди на запад Украины и дойдет до Житомирщины и северных районов Киевщини. Тут ожидается усиление юго-западного ветра. \r\nЗначительная же часть территории будет находиться в зоне сухой малооблачной погоды, которую обеспечит восточный антициклон Andrea.\r\nКарта: Наталья Диденко\/Facebook \r\nВ Киеве на Маковея будет еще жарко, но на пару градусов ниже, чем сегодняшняя "атмосферная сковородка", в течение дня около +30 градусов. Существенный дождь маловероятен.\r\n15 августа, в четверг, в Киеве ожидается существенное понижение температуры воздуха, до +23, +24 градусов.\r\nСиноптик посоветовала прятаться от жары и держать голову в равновесии при атмосферных прыжках.\r\nКак сообщали Українські Новини, согласно прогнозу Укргидрометцентра, на Маковея жара в Украине "перевалит" за 35.\r\nТем временем, в Украину идет аномальная жара до +36 и атмосферные фронты: прогноз погоды на неделю.\r\nТакже синоптик рассказал, каким будет бархатный сезон и бабье лето в Украине.