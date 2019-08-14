Кабмін змінив модель покладання спецобов'язків на суб'єктів ринку електроенергії

Кабінет Міністрів змінив модель покладання спецобов'язків на суб'єктів ринку електричної енергії.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики і вугільної промисловості, передають Українські Новини.

"Прийняття документа забезпечить удосконалення механізму покладання спецобов'язків на учасників ринку і сприятиме конкуренції, створення умов для зниження ціни на електричну енергію для великих промислових споживачів в умовах нового ринку електроенергії", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, даним постановою для врегулювання проблеми закупівлі обсягів електроенергії операторами систем розподілу (ВСР) для компенсації технологічних втрат електричної енергії встановлені обсяги купівлі електричної енергії на електронних аукціонах ОСР електроенергії і оператором системи передачі не більше 50 відсотків обсягів, необхідних для компенсації технологічних втрат електроенергії на її передачу і розподіл.

Крім того, з метою розвитку конкуренції на ринку електроенергії постановою зменшено обсяг обов'язкового продажу електричної енергії національною атомною енергогенеруючою компанією "Енергоатом" для виконання спецобов'язків.

"Це дозволить забезпечити доступність електроенергії, виробленої на атомних електростанціях, для великих енергоємних підприємств, що сприятиме підвищенню їх конкурентоспроможності", - підкреслили в повідомленні.

Згідно пояснювальній записці до постанови, текст якої мають Українські Новини, Кабмін зобов'язав "Енергоатом" продавати не більше 65% електроенергії "Гарантованого покупця" на електронних аукціонах і не більше 10% оператора системи розподілу і оператору системи передач.

"Це рішення дозволить звільнити додатковий обсяг електроенергії, виробленої атомними станціями, в наслідок чого виробники будуть мати можливість заявляти її для продажу на організованих сегментах ринку, зокрема на електронних аукціонах за вільними цінами", - наголошується в тексті постанови.

Також для збереження тарифу "Енергоатому" на рівні 2-го півріччя 2019 року даним документом знижується гранична ціна електроенергії, виробленої атомними станціями, на 9,7% або на 5,5 коп/кВт-год до 51,2 коп/кВт-ч.

Як повідомляли Українські Новини, ціна електроенергії для водоканалів виросла на 8%.

"Укренерго" заявив, що ціна на електроенергію для промисловості виросла на 30%. Раніше уряд предовратило відключення водоканалів від електрики.