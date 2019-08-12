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12 августа 2019 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция организаторов #Марша Защитников Украины.

12 августа 2019, понедельник, 11:35 22
Экономика 2019-08-12T11:36:53+03:00
Українські Новини
Цена электроэнергии для водоканалов выросла на 8%, - НКРЭКУ

Цена электроэнергии для водоканалов выросла на 8%, - НКРЭКУ

Лампочка. Фото: pixabay
Лампочка. Фото: pixabay

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заявляет, что после запуска новой модели рынка электрической энергии цена на электроэнергию для водоканалов выросла на 8%.

Об этом говорится в сообщении НКРЭКУ, передают Українські Новини.

"НКРЭКУ доводит до сведения, что рост тарифов за счет действия совокупных факторов повышения тарифа на передачу и уменьшение тарифов на распределение электроэнергии приводит к повышению цены на электроэнергию для конечного потребителя в пределах 15% по первому классу напряжения; и в пределах 8% по второму классу напряжения. Предприятия водопроводно-канализационного хозяйства преимущественно потребляют электроэнергию по второму классу напряжения", - говорится в нём.

В сообщении отмечается, что основные факторы роста цены на электроэнергию - это увеличение тарифа национальной энергетической компании "Укрэнерго", учитывающего возмещение расходов на выплату производителям электроэнергии по "зеленому" тарифу.

Кроме того, в НКРЭКУ отмечают, что по предварительному анализу уровень роста стоимости электроэнергии приводит к росту в среднем тарифов лицензиатов НКРЭКУ на централизованное водоснабжение на 2,54%, на централизованное водоотведение на 2,48%.

При этом процедура изменения тарифов может быть проведена при условии, если разные факторы в совокупности приводят к изменению тарифов более чем на 5% от установленного уровня.

Как сообщали Українські Новини, "Укрэнерго" заявил, что цена на электроэнергию для промышленности выросла на 30%. Ранее правительство предовратило отключение водоканалов от электричества.

Тем временем водоканалы могут перейти на почасовую подачу воды.

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