Цена электроэнергии для водоканалов выросла на 8%, - НКРЭКУ

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заявляет, что после запуска новой модели рынка электрической энергии цена на электроэнергию для водоканалов выросла на 8%.

Об этом говорится в сообщении НКРЭКУ, передают Українські Новини.

"НКРЭКУ доводит до сведения, что рост тарифов за счет действия совокупных факторов повышения тарифа на передачу и уменьшение тарифов на распределение электроэнергии приводит к повышению цены на электроэнергию для конечного потребителя в пределах 15% по первому классу напряжения; и в пределах 8% по второму классу напряжения. Предприятия водопроводно-канализационного хозяйства преимущественно потребляют электроэнергию по второму классу напряжения", - говорится в нём.

В сообщении отмечается, что основные факторы роста цены на электроэнергию - это увеличение тарифа национальной энергетической компании "Укрэнерго", учитывающего возмещение расходов на выплату производителям электроэнергии по "зеленому" тарифу.

Кроме того, в НКРЭКУ отмечают, что по предварительному анализу уровень роста стоимости электроэнергии приводит к росту в среднем тарифов лицензиатов НКРЭКУ на централизованное водоснабжение на 2,54%, на централизованное водоотведение на 2,48%.

При этом процедура изменения тарифов может быть проведена при условии, если разные факторы в совокупности приводят к изменению тарифов более чем на 5% от установленного уровня.

Как сообщали Українські Новини, "Укрэнерго" заявил, что цена на электроэнергию для промышленности выросла на 30%. Ранее правительство предовратило отключение водоканалов от электричества.

Тем временем водоканалы могут перейти на почасовую подачу воды.