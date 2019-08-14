З початку року "Нафтогаз" сплатив до держбюджету понад 70 млрд гривень

У січні-липні Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" сплатила до державного бюджету 70,6 млрд гривень.

Про це написав голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"За перші 7 місяців цього року група "Нафтогаз" сплатила до бюджету 70,6 млрд гривень. Це ПДВ, рента з видобутого газу і нафти, акцизи, податки на прибуток і дивіденди", - написав він.

Коболєв зазначив, що це 16,3% загальних доходів державної скарбниці.

Як повідомляли Українські Новини, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" просить Окружний адміністративний суд Києва визнати протиправною постанову Кабінету Міністрів, якою була змінена методика формування ціни на природний газ.

Також "Нафтогаз України" завершив виплату 90% чистого прибутку компанії за 2018 рік в якості дивідендів державі, однак "Нафтогаз" не буде виплачувати дивіденди з прибутку "Укрнафти" за 2018.

Раніше "Нафтогаз" розмістив єврооблігації на $1 млрд.