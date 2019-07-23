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  • "Нефтегаз" выплатил государству 8 млрд гривен дивидендов, несмотря на проблемы с закупкой газа для транзита
23 июля 2019, вторник, 11:36 99
Экономика 2019-07-23T12:08:03+03:00
Українські Новини
"Нефтегаз" выплатил государству 8 млрд гривен дивидендов, несмотря на проблемы с закупкой газа для транзита

"Нефтегаз" выплатил государству 8 млрд гривен дивидендов, несмотря на проблемы с закупкой газа для транзита

Нефтегаз. Фото: minenergo.com.ua
Нефтегаз. Фото: minenergo.com.ua

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" завершила выплату 90% чистой прибыли компании за 2018 год в качестве дивидендов государству.

Об этом говорится в сообщении "Нефтегаза", передают Українські Новини.

"Нефтегаз" 22 июля дополнительно уплатил в государственный бюджет Украины около 8,2 млрд гривен дивидендов за 2018 год", - говорится в нем.

Отмечается, что таким образом компания перечислила государству 12,3 млрд гривен, что составляет 90% от чистой прибыли компании за 2018 год.

Как писали Українські Новини в публикации, рост долгов за технический газ, который "Укртрансгаз" накапливал несколько месяцев, может существенно снизить доверие европейских партнеров к украинской компании.

Также "Нефтегаз" не будет выплачивать дивиденды из прибыли "Укрнефти" за 2018.

Ранее "Нефтегаз" разместил еврооблигации на $1 млрд.

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