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  • Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" продавати газ компанії Ахметова на 40% дешевше, ніж населенню, - Герус
14 серпня 2019, середа, 15:49 59
Економіка 2019-08-14T19:00:04+03:00
Українські Новини
Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" продавати газ компанії Ахметова на 40% дешевше, ніж населенню, - Герус

Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" продавати газ компанії Ахметова на 40% дешевше, ніж населенню, - Герус

Нафтогаз України.
Нафтогаз України.

Представник Президента Володимира Зеленського в Кабінеті Міністрів Андрій Герус заявив, що Кабмін зобов'язав Національну акціонерну компанію "Нафтогаз України" продавати газ енергогенеруючої компанії "ДТЕК Східенерго" за 2 895 гривень/тис. куб. м (без ПДВ та вартості транспортування).

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні Кабмін зобов'язав нашу з вами, тобто державну, компанію "Нафтогаз" продавати газ для "ДТЕК Східенерго" за ціною 2 895 гривень/тис. куб. м. Тобто тепер компанія, що належить бізнесменові Рінату Ахметову, буде купувати газ у держкомпанії приблизно на 40% дешевше, ніж зараз ціна газу для населення", - написав Герус.

Він зазначив, що зараз 8 інших ТЕС, що належать групі ДТЕК, продають свою електроенергію дорожче, ніж електроенергія коштує в Словаччині чи Білорусі.

"Компанія ДТЕК зараз продає своє вугілля за ціною близько 100 доларів/тонна, хоча вугілля в Роттердамі коштує 50 доларів/тонна. Ніхто в світі не може продавати вугілля по 100 доларів, тільки ДТЕК на "немонопольному" ринку України", - підсумував він.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін знизив ціну на газ для Луганської ТЕС Ахметова.

Луганської ТЕС необхідна спец-ціна на газ через блокування поставок вугілля з боку РФ.

Тим часом, Нефедов одружився на менеджера Ахметова.

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