Кабмин снизил цену на газ для Луганской ТЭС Ахметова

Кабинет министров вопреки позиции представителя президента Андрея Геруса снизил цену на газ для Луганской ТЭС, которая принадлежит ДТЭК Рината Ахметова.

Решение было принято на заседании в среду.



Герус заявил, что Кабмин собирается обязать "Нафтогаз" продавать топливо для компании "ДТЭК Луганская ТЭС" по цене, которая в два раза ниже рыночной.



"По-моему мнению, это неправильное решение и мы категорически против по одной простой причине - сегодня компания ДТЭК продает уголь по $100, тогда как цена в Роттердаме - $50. Получаемая ими прибыль - это их, государство не имеет доли в ней. Но как только возникает неблагоприятная рыночная конъюнктура, то убытки сразу должны перекладываться на государство, чтобы госкомпания теряла по 2000 гривен на каждой тысяче кубических метров газа", - сказал Герус.



По его словам, ДТЭК действует по принципу приватизации прибылей и национализации убытков.



Герус считает, что компания Ахметова сама выбрал бизнес-модель, по которой работает Луганская ТЭС, и должна нести за это ответственность.



"У нее в Ростовской области есть шахты, она туда инвестировала деньги и оттуда возила уголь. Она брала на себя определенные риски, когда так поступала. В данном случае у нее действительно возникает определенная убыточная деятельность. Нужно вести переговоры, чтобы этот уголь начал ехать, - таким способом нужно решать проблемы", - сказал он.



Министр энергетики Игорь Насалик в ответ предложил Герусу взять на себя ответственность за миллион жителей Луганской области, которые могут остаться без электричества в случае остановки Луганской ТЭС.



Как сообщали Українські Новини, Луганской ТЭС необходима спеццена на газ из-за блокирования поставок угля со стороны РФ.