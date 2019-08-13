Кабмин пытается вернуть себе возможность назначать и увольнять руководство "Нефтегаза"

Шестой апелляционный административный суд принял к рассмотрению апелляцию Кабинета Министров относительно решения о приостановлении возможности назначать и увольнять правление и председателя Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины".

Об этом свидетельствуют данные в едином реестре судебных решений, передают Українські Новини.

"Открыть апелляционное производство по апелляционной жалобе Кабмина на постановление Окружного административного суда города Киева от 28 мая 2019 года по делу по иску Всеукраинского отраслевого объединения "Федерация работодателей нефтегазовой отрасли" в Кабмине, третье лицо - Акционерное общество "Нефтегаз" о признании противоправным и недействительным постановления Кабмина от 6 марта 2019 года №226", - говорится в нем.

Отмечается, что постановление вступает в законную силу с момента его подписания судьями и не может быть обжаловано в кассационном порядке.

Как сообщали Українські Новини, "Нефтегаз" подал в суд на Кабмин из-за методики по формированию цен на газ.

Также Зеленского призывают снизить в 70 раз зарплату Коболева.