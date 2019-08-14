У четвер у Києві істотно похолодає, на сході і півдні збережеться 33-градусна спека

В той час, як в Україну насувається циклон Zorro, 15 серпня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+18 градусів, вдень +24...+26 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, вночі помірний дощ, місцями істотний дощ, вдень короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +10...+16 градусів, вдень +17...+22 градуси.

У Карпатах вночі істотний дощ, вдень короткочасний дощ, температура вночі +9...+14 градусів, вдень +14...+19 градусів.

У Моршині вночі короткочасний дощ, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +19...+21 градус.

У Трускавці вночі короткочасний дощ, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +19...+21 градус.

У Сваляві вночі істотний дощ, вдень короткочасний дощ, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +21...+23 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +22...+27 градусів, у Сумській області до +32 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза; вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+19 градусів, вдень +27...+32 градуси, у Вінницькій області +22...+27 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +28...+33 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +28...+33 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +27...+32 градуси.

У Ялті без опадів. Температура вночі +17...+19 градусів, вдень +29...+31 градус.

14 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +23...+26 градусів, у Дніпрі біля Києва +23 градуси.

Нагадаємо, сьогодні, 14 серпня, коли віряни святкують Медовий Спас або Маковія, в низці областей оголосили штормовое попередження.