У четвер у Києві істотно похолодає, на сході і півдні збережеться 33-градусна спека

В той час, як в Україну насувається циклон Zorro, 15 серпня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +16...+18 градусів, вдень +24...+26 градусів.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України хмарно з проясненнями, вночі помірний дощ, місцями істотний дощ, вдень короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м\/с, місцями пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +10...+16 градусів, вдень +17...+22 градуси.\r\nУ Карпатах вночі істотний дощ, вдень короткочасний дощ, температура вночі +9...+14 градусів, вдень +14...+19 градусів.\r\nУ Моршині вночі короткочасний дощ, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +19...+21 градус.\r\nУ Трускавці вночі короткочасний дощ, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +19...+21 градус.\r\nУ Сваляві вночі істотний дощ, вдень короткочасний дощ, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +21...+23 градуси.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +22...+27 градусів, у Сумській області до +32 градусів.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза; вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +13...+19 градусів, вдень +27...+32 градуси, у Вінницькій області +22...+27 градусів.\r\nНа сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +28...+33 градуси.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +28...+33 градуси.\r\nУ Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +27...+32 градуси.\r\nУ Ялті без опадів. Температура вночі +17...+19 градусів, вдень +29...+31 градус.\r\n14 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +23...+26 градусів, у Дніпрі біля Києва +23 градуси.\r\nНагадаємо, сьогодні, 14 серпня, коли віряни святкують Медовий Спас або Маковія, в низці областей оголосили штормовое попередження.