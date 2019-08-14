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14 августа 2019, среда, 08:13 651
Общество 2019-08-14T08:23:29+03:00
Українські Новини
Атмосферный фронт надвигается на часть Украины: объявлено штормовое предупреждение

Атмосферный фронт надвигается на часть Украины: объявлено штормовое предупреждение

Сегодня, 14 августа, когда верующие празднуют Медовый Спас или Маковей, в ряде областей объявили штормовое предупреждение.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, в связи с перемещением активного атмосферного фронта из Центральной Европы в западных, северных и Винницкой области 14 августа ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, - говорится в нем.

Отмечается, что в течение суток 14 августа на западе страны значительные дожди, в отдельных районах шквалы 25-28 м/с.

14 августа в западных областях снижение дневной температуры до 20-25 ° (на 5-10 °).

Напомним, ранее синоптик предупрежадала о резкой смене погоды на Маковея.

Кроме того синоптик рассказал, каким прогнозируется бархатный сезон и бабье лето в Украине.

14 августа в Киеве переменная облачность, ночью кратковременный дождь, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21 градус, днем +30…+32 градуса.

Ранее Українські Новини писали о том, когда отмечать Яблочный и Ореховый Спас.

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