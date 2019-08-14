У фігуранта справи голови одеської поліції суд заарештував мотоцикл Harley-Davidson і будинок

Солом'янський районний суд Києва наклав арешт на мотоцикл Harley-Davidson і житловий будинок комерсанта, який є фігурантом справи проти екс-начальника поліції Одеської області Дмитра Головіна.\r\nПро це сказано в матеріалах суду, передають Українські Новини.\r\nПрокурори просили суд заарештувати житловий будинок, загальною площею 299,4 кв. м., причіп, мотоцикл Harley-Davidson, автомобіль Chevrolet Captiva з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.\r\nКрім того, у клопотанні було поставлено питання про накладення арешту на автомобіль Land Rover Range Rover Sport, який перебував у фактичній власності підозрюваного.\r\n1 серпня суд частково задовольнив клопотання і наклав арешт житловий будинок комерсанта, причіп, мотоцикл Harley-Davidson і автомобіль Chevrolet.\r\nУ задоволенні решти клопотання суд відмовив.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше Солом'янський районний суд Києва наклав арешт на майно колишнього начальника Головного управління Нацполиции в Одеській області Дмитра Головіна, який підозрюється в розкраданні партії сигарет на 50 млн гривень, які були речовим доказом у кримінальному провадженні.\r\nДмитро Головін підозрюється в розкраданні великої партії цигарок, які були речовим доказом у кримінальному провадженні.\r\nСпециализовання антикорупційна прокуратура наполягає на взятті Головіна під варту.