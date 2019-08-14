У фігуранта справи голови одеської поліції суд заарештував мотоцикл Harley-Davidson і будинок

Солом'янський районний суд Києва наклав арешт на мотоцикл Harley-Davidson і житловий будинок комерсанта, який є фігурантом справи проти екс-начальника поліції Одеської області Дмитра Головіна.

Про це сказано в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Прокурори просили суд заарештувати житловий будинок, загальною площею 299,4 кв. м., причіп, мотоцикл Harley-Davidson, автомобіль Chevrolet Captiva з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Крім того, у клопотанні було поставлено питання про накладення арешту на автомобіль Land Rover Range Rover Sport, який перебував у фактичній власності підозрюваного.

1 серпня суд частково задовольнив клопотання і наклав арешт житловий будинок комерсанта, причіп, мотоцикл Harley-Davidson і автомобіль Chevrolet.

У задоволенні решти клопотання суд відмовив.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Солом'янський районний суд Києва наклав арешт на майно колишнього начальника Головного управління Нацполиции в Одеській області Дмитра Головіна, який підозрюється в розкраданні партії сигарет на 50 млн гривень, які були речовим доказом у кримінальному провадженні.

Дмитро Головін підозрюється в розкраданні великої партії цигарок, які були речовим доказом у кримінальному провадженні.

Специализовання антикорупційна прокуратура наполягає на взятті Головіна під варту.