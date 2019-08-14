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14 серпня 2019, середа, 09:03 24
Економіка 2019-08-14T09:26:19+03:00
Українські Новини
Україну до кінця року очікують пікові виплати за держборгом: що буде з курсом валют

Україну до кінця року очікують пікові виплати за держборгом: що буде з курсом валют

Хоча дефіцит держбюджету України за підсумками семи місяців перевищив мільярд гривень, в Міністерстві фінансів запевняють: країна готова до пікових виплат за держборгом. Економісти розповіли, що зараз відбувається з скарбницею, скільки найближчим часом треба заплатити нашим кредиторам і як на це відреагує гривня, пише "Сегодня".

За даними Держказначейства, дохід держбюджету за минулі сім місяців становив 584,1 млрд грн або 97,4% від запланованого. У Мінфіні зазначають, що тут однією з головних проблем стала занадто міцна гривня - в бюджеті її закладали на рівні 28,3 грн за долар, але в першому півріччі середній курс становив 26,9 грн. До слова, саме через занадто низький курс недавно виник конфлікт між Мінфіном і НБУ. Глава міністерства Оксана Маркарова публічно поскаржилася, що банкіри прикладають мало зусиль, щоб утримати різке зростання гривні. Крім того, дефіцит загального фонду скарбниці за січень-липень зріс до 1,1 млрд грн (за підсумками півроку він становив 0,9 млрд грн).

Незважаючи на ці проблеми, чиновники обіцяють: пікові виплати за держборгом Україна переживе.

"Станом на 1 серпня сума коштів на Єдиному казначейському рахунку становила 49 млрд грн, а на валютних рахунках Держказначейства в гривневому еквіваленті перебувало ще 76,8 млрд грн. Накопичених коштів достатньо для обслуговування і виплат держборгу в найближчі місяці, що пом'якшує виклики, які стоять перед нами", - говорять в Мінфіні.

До кінця року за боргами потрібно заплатити 169 млрд грн - 71,4 млрд у гривнях, а решта в валюті. При цьому на вересень припадає другий максимум в цьому році - 58,5 млрд грн. Попередній був у травні - 77,8 млрд грн. "Найскромніші" виплати заплановані на серпень (9,7 млрд грн), жовтень (17,5 млрд грн) і грудень (8,6 млрд грн).

За словами аналітика Forex Club Андрія Шевчишина, пікові виплати у вересні навряд чи якось позначаться на курсі валют.

"Сьогодні всі ризики вересневих піків зняті. Наприклад, у нас достатньо грошей в золотовалютному резерві ($ 21,84 млрд, - авт.). Скоріше на курс вплинуть інші фактори. Наприклад, зниження цін на сировину на світових ринках, - пояснює він. - якщо говорити конкретно про курс, то до пікових виплат вони заплановані на початок місяця. Я б говорив про збереження курсу в межах 25-26 грн за долар".

Економіст Олександр Савченко згоден, що виплата боргів не вдарять по нацвалюті.

"Нацбанк не буде виходити на валютний ринок і скуповувати долари. Плюс зараз скорочуються витрати - буде менше витрачатися інвестиційних грошей. До того ж Мінфін продовжує позичати гроші під великі відсотки і в гривні, і у валюті. І за рахунок сверхліміту нових боргів і будуть покриті виплати у вересні, - наголосив він. - але це "халіф на годину" - в майбутньому це може негативно відбитися на курсі гривні. в цілому ж, до кінця року, я думаю, буде 27-27,5 грн за долар, але за умови, що не буде екстремальних подій".

З початку року гривня до долара зміцнилася на 9%. За словами глави ради Нацбанку Богдана Данилишина, це найкращий результат серед всіх нацвалют світу. Вчора ж долар на міжбанку втратив 6 копійок і коштував 25,16 грн.

Борг віддасть не тільки Мінфін

Економіст Тарас Козак уточнює, що особливо важливо, що виплати за держборгом будуть диверсифіковані.

"Щоб розрахуватися з цих питань навіть до кінця року, нам не потрібно додаткове фінансування. Важливо, що у вересні ми не всю суму будемо платити Міністерству фінансів. Там є істотна частина, яку заплатить Нацбанк зі своїх джерел, і це ніяк не відноситься до державного бюджету. А Мінфін, дійсно, зробив запас на друге півріччя цього року, зокрема переформатувавши борг через внутрішній. тобто внутрішній борг в цьому році значно більший, ніж в минулому, і, що найважливіше, його гривнева частина більша. І, звичайно ж, легше розраховуватися з гривневими боргами", - говорить Козак.

Він також зазначив: значну частину доходів за 7 місяців профінансував Нацбанк зі своїх доходів:

"Якби цих платежів не було, відсоток невиконання держбюджету був би більшим. Але бюджет в цьому році буде точно виконано і навіть якщо ми не отримаємо фіндопомогу від наших партнерів, все одно до кінця року проблем з боргами не буде".

Як повідомляли Українські Новини, Україна в другому півріччі 2019 року необхідно виплатити 67,3 млрд гривень, або 2,65 млрд доларів (за курсом Національного банку на 2 серпня) за зовнішніми боргами.

Тим часом Монетарний комітет Нацбанку констатує, що загрози для макрофінансової стабільності країни зберігаються.

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