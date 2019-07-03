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03 липня 2019, середа, 08:20 8
Фінанси 2019-07-03T08:45:01+03:00
Українські Новини
Мінфін продовжує нарощувати держборг

Мінфін продовжує нарощувати держборг

Міністерство фінансів 2 липня розмістило гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на 8,043 млрд гривень.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну, передають Українські Новини.

Мінфін розмістив ОВДП з терміном обігу 105 днів на 476,115 млн гривень під 17,44% річних, 210 днів – на 453,289 млн гривень під 17,91% річних, 343 дня – на 2 083,595 млн гривень під 18,23% річних, 455 днів – на 1 375,716 млн гривень під 17,98% річних, 770 днів – на 2 517,462 млн гривень під 17,94% річних та 1 043 дня – на 1 136,371 млн гривень під 16,93% річних.

Всього в держбюджет залучено 8 042,550 млн гривень.

Мінфін у 2018 році залучив до державного бюджету 65,128 млрд гривень, 3,478 млрд доларів і 503 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

Як повідомляли Українські Новини, сукупний державний (прямий і гарантований) борг України, після зростання у квітні на $1 млрд, в травні скоротився в доларовому еквіваленті на 1,79%, або на 1,44 млрд доларів до 78,39 млрд доларів (станом на 31 травня) у порівнянні з попереднім місяцем.

Кабінет Міністрів затвердив середньострокову стратегію управління державним боргом, який раніше зріс, на 2019-2022 роки.

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