Суд дозволив допит Порошенка з детектором брехні

Печерський районний суд Києва дозволив допитати екс-президента України Петра Порошенка в ГБР із застосуванням поліграфа. Про це Українській правді повідомили в прес-службі ДБР.\r\n"Було рішення суду. Є санкція на проходження Петром Порошенком поліграфа, але тут важливо, що проходження поліграфа може бути тільки за його згодою", - йдеться в повідомленні.\r\nДозвіл на допит із застосуванням детектора брехні дали у виробництві щодо ймовірного ухилення від сплати податків при купівлі-продажу телеканалу "Прямий".\r\nЖурналісти звернулися до адвоката Порошенка і його представникам з приводу того, чи погодиться п'ятий президент на проходження поліграфа.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 12 серпня Державне бюро розслідувань допитало Порошенка як свідка у справі про можливе ухилення від сплати податків при купівлі телеканал "Прямий".\r\nТакож 25 липня Державне бюро розслідувань допитало Порошенка як свідка у справі про можливе ухилення від сплати податків при продажу заводу "Кузня на Рибальському".