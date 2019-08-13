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13 серпня 2019, вівторок, 23:00 24
Судова влада 2019-08-13T23:06:25+03:00
Українські Новини
Суд дозволив допит Порошенка з детектором брехні

Суд дозволив допит Порошенка з детектором брехні

Петро Порошенко. Фото: прес-служба
Петро Порошенко. Фото: прес-служба

Печерський районний суд Києва дозволив допитати екс-президента України Петра Порошенка в ГБР із застосуванням поліграфа. Про це Українській правді повідомили в прес-службі ДБР.

"Було рішення суду. Є санкція на проходження Петром Порошенком поліграфа, але тут важливо, що проходження поліграфа може бути тільки за його згодою", - йдеться в повідомленні.

Дозвіл на допит із застосуванням детектора брехні дали у виробництві щодо ймовірного ухилення від сплати податків при купівлі-продажу телеканалу "Прямий".

Журналісти звернулися до адвоката Порошенка і його представникам з приводу того, чи погодиться п'ятий президент на проходження поліграфа.

Як повідомляли Українські Новини, 12 серпня Державне бюро розслідувань допитало Порошенка як свідка у справі про можливе ухилення від сплати податків при купівлі телеканал "Прямий".

Також 25 липня Державне бюро розслідувань допитало Порошенка як свідка у справі про можливе ухилення від сплати податків при продажу заводу "Кузня на Рибальському".

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