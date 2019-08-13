НБУ подав зустрічний позов проти Коломойського

Національний банк подав зустрічний позов проти колишнього співвласника Приватбанку Ігоря Коломойського.

Про це йдеться в рішенні Північного апеляційного господарського суду № 910/5172/19 від 8 серпня, розміщеному в Єдиному державному реєстрі судових рішень, пише Finclub

Первісний позов у цій справі - позов Ігоря Коломойського до Національного банку, який просить суд визнати недійсним своє поручительство за кредитом рефінансування на 4,3 млрд грн, залученими в НБУ.

Згідно з судовими матеріалами, Коломойський стверджує, що уповноважені особи Нацбанку не мали достатнього обсягу повноважень на укладення кредитної угоди, через відсутність кворуму на засіданні правління НБУ.

Як повідомляли Українські Новини, екс-глава Нацыонального банку Украъни Валерія Гонтарєва заявила, що їй постійно погрожує Коломойський.

Тим часом, Ігор Коломойський допускає, що може знову стати співвласником Приватбанку.

Також Господарський суд Дніпропетровської області відкрив провадження за позовом НБУ проти Ігоря Коломойського.