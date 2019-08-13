НБУ подав зустрічний позов проти Коломойського

Національний банк подав зустрічний позов проти колишнього співвласника Приватбанку Ігоря Коломойського.\r\nПро це йдеться в рішенні Північного апеляційного господарського суду № 910\/5172\/19 від 8 серпня, розміщеному в Єдиному державному реєстрі судових рішень, пише Finclub\r\nПервісний позов у цій справі - позов Ігоря Коломойського до Національного банку, який просить суд визнати недійсним своє поручительство за кредитом рефінансування на 4,3 млрд грн, залученими в НБУ.\r\nЗгідно з судовими матеріалами, Коломойський стверджує, що уповноважені особи Нацбанку не мали достатнього обсягу повноважень на укладення кредитної угоди, через відсутність кворуму на засіданні правління НБУ.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, екс-глава Нацыонального банку Украъни Валерія Гонтарєва заявила, що їй постійно погрожує Коломойський.\r\nТим часом, Ігор Коломойський допускає, що може знову стати співвласником Приватбанку.\r\nТакож Господарський суд Дніпропетровської області відкрив провадження за позовом НБУ проти Ігоря Коломойського.