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13 серпня 2019, вівторок, 16:15 8
Економіка 2019-08-13T17:00:02+03:00
Українські Новини
Випуск солі в Україні скоротився майже в півтора рази

Випуск солі в Україні скоротився майже в півтора рази

Сіль. Фото: pixabay
Сіль. Фото: pixabay

У червні солевидобувні підприємства скоротили випуск солі на 46,4%, або на 67,047 тис. тонн порівняно з травнем до 77,387 тис. тонн.

Про це Українським Новинам повідомила Державна служба статистики.

У червні 2019 року порівняно з червнем 2018 року випуск солі зменшився на 48,6%, або на 73,171 тис. тонн.

У січні-червні 2019 року порівняно з січнем-червнем 2017 року випуск солі збільшився на 23,1%, або на 208,479 тис. тонн і становить 1 110,983 тис. тонн.

Дані наведено без урахування анексованого Росією Криму і Севастополя.

Як повідомляли Українські Новини, у 2018 році в порівнянні з 2017 роком випуск солі збільшився на 20,7%, або на 375,784 тис. тонн і склав 2 191,168 тис. тонн.

Тим часом, експерти дали поради, як витрачати менше грошей на продукти і розповіли, про користь і шкоду цукру.

Цукор подорожчає майже на чверть через скорочення виробництва.

Більше новин про: Сіль Держкомстат

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