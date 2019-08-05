Сахар подорожает почти на четверть из-за сокращения производства, -"Укрсахар"

Ассоциация "Укрсахар" прогнозирует повышение оптово-отпускных цен на сахар на 18% до 13 тыс. гривен/тонна в 2019/2020 маркетинговом году (сентябрь 2019 - август 2020) в связи с сокращением производства сахара.

Об этом говорится в сообщении ассоциации, передают Українськi Новини.

На данный момент, по оценкам ассоциации, производство сахара в 2019/2020 м. г. составит 1,1-1,2 млн тонн, что более чем на треть меньше прошлогодних показателей.

"Такое уменьшение связано, прежде всего, с сокращением посевных площадей под сахарной свеклой и неблагоприятными погодными условиями. Засуха и отсутствие влаги в почве отрицательно сказались на развитии сахарной свеклы и по состоянию на 1 августа сахарная свекла массово теряет вес ботвы, что в свою очередь приведет к низкой сахаристости", - прокомментировала заместитель председателя правления "Укрсахара" Руслана Яненко.

Кроме того, агрономы хозяйств отмечают распространение таких болезней, как корневая гниль и желтуха.

По прогнозам ассоциации, в новом сезоне будет работать 32 сахарных предприятия.

Как сообщали Українськi Новини, ранее ассоциация ухудшила прогноз сокращения производства сахара с 1,5-1,6 млн тонн до 1,3-1,4 млн тонн в 2019/2020 маркетинговом году (сентябрь 2019 - август 2020).

В сентябре 2018 Рада отменила государственное регулирование рынка сахара.

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