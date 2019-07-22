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22 июля 2019, понедельник, 06:45 1606
Экономика 2019-07-22T06:46:32+03:00
Українські Новини
Как тратить меньше на продукты: эксперты дали 6 советов

Как тратить меньше на продукты: эксперты дали 6 советов

Супермаркет. Фото: pixabay
Супермаркет. Фото: pixabay

Многие украинские семьи тратят огромную часть бюджета на продукты. О простых способах сэкономить и тратить меньше в супермаркетах рассказали эксперты, сообщает "Сегодня".

Цену до акции советует учесть экономист. А еще устроить акционным ценникам "проверку".

"Всегда надо сверять то, что вы видите на ценнике, и то, что бывает на кассе. Потому что у нас обычно пробивают ту же цену. Потом говорят: "мы ошиблись", простите пожалуйста", - говорит эксперт.

Отправляться в магазин стоит только с наличными. С "виртуальными" деньгами расставаться легче. А корзину берите в меру большой.

"Есть такие, чисто технологические приемы. Например, большая тележка. Когда вы берете большую тележку, вы хотите ее заполнить, поэтому вы покупаете больше", - говорит эксперт.

Недешевая мелочь - полиэтиленовые пакеты. Две гривны - вроде бы и немного. Но если закупаться дважды в неделю - за год получится не менее двух сотен.

Чтобы покупатель потратил больше, в супермаркетах раскладывают продукты так: те, что дороже - на уровне глаз, а те, что дешевле - на самых низких полках. А еще, свежие продукты - сзади, а те, у которых срок годности истекает быстрее - стоят ближе к покупателю.

В маркет только сытым - советует ходить психолог. Запах кофе или выпечки, динамичная музыка и даже цвет стен в магазине - все это располагает к покупкам.

"Почему находится хлеб в самом конце. Чтобы человек, пройдя весь супермаркет, увидел продукты, которые ему не нужны, но опять же - импульс сработал: он купил, что ему не нужно", - говорит эксперт.

Продукты в корзине: сохраните чек и посчитайте, сколько и на что потратили. Существенно сэкономить удастся, только если детально и регулярно планировать бюджет. А чтобы поощрить себя - по совету психолога - экономьте на мечту. К примеру - на отпуск на море.

Раньше Українські Новини писали, как сэкономить на коммуналке.

Тем временем более 90% украинцев перешли в режим экономии: на чем экономят больше всего.

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