На Маковія спека в Україні "перевалить" за +35

В той час, як в деяких областях погоду зіпсував активний атмосферний фронт, на Маковія 14 серпня в Києві мінлива хмарність, вночі короткочасний дощ, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+21 градус, вдень +30...+32 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, помірні дощі, місцями суттєві дощі, грози, подекуди град, вітер північно-східний, 5-10 м/с, місцями шквали 25 м/с.

Температура повітря вночі +13...+19 градусів, у Прикарпатті до +21 градуса, вдень +25...+33 градуси, у Рівненській, Волинській та Львівській областях +18...+25 градусів.

В Карпатах помірний дощ, місцями істотний дощ, температура вночі +12...+17 градусів, вдень +16...+21 градус.

У Моршині істотний дощ, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +20...+22 градуси.

У Трускавці істотний дощ, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +20...+22 градуси.

У Сваляві вночі місцями короткочасний дощ, вдень помірний, місцями істотний дощ, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +27...+29 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, вночі короткочасний дощ, вдень місцями короткочасний дощ, грози, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+21 градус, вдень +26...+33 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, тільки у Вінницькій області місцями короткочасний дощ, гроза; вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+21 градус, вдень +28...+35 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+18 градусів, вдень +27...+34 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+22 градуси, вдень +28...+35 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +27...+32 градуси.У Ялті без опадів. Температура вночі +16...+18 градусів, вдень +30...+32 градуси.

13 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +24...+27 градусів, у районі Одеси і Приморська +22 градуси; у Дніпрі біля Києва +22 градуси.

Карта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, в Україну йде аномальна спека до +36 і атмосферні фронти: прогноз погоди на тиждень.

Також синоптик розповів, яким буде оксамитовий сезон і бабине літо в Україні.