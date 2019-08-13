На Маковія спека в Україні "перевалить" за +35

В той час, як в деяких областях погоду зіпсував активний атмосферний фронт, на Маковія 14 серпня в Києві мінлива хмарність, вночі короткочасний дощ, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер південний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +19...+21 градус, вдень +30...+32 градуси.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України хмарно з проясненнями, помірні дощі, місцями суттєві дощі, грози, подекуди град, вітер північно-східний, 5-10 м\/с, місцями шквали 25 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +13...+19 градусів, у Прикарпатті до +21 градуса, вдень +25...+33 градуси, у Рівненській, Волинській та Львівській областях +18...+25 градусів.\r\nВ Карпатах помірний дощ, місцями істотний дощ, температура вночі +12...+17 градусів, вдень +16...+21 градус.\r\nУ Моршині істотний дощ, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +20...+22 градуси.\r\nУ Трускавці істотний дощ, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +20...+22 градуси.\r\nУ Сваляві вночі місцями короткочасний дощ, вдень помірний, місцями істотний дощ, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +27...+29 градусів.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, вночі короткочасний дощ, вдень місцями короткочасний дощ, грози, вітер південний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +14...+21 градус, вдень +26...+33 градуси.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, без опадів, тільки у Вінницькій області місцями короткочасний дощ, гроза; вітер південний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +15...+21 градус, вдень +28...+35 градусів.\r\nНа сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +11...+18 градусів, вдень +27...+34 градуси.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +15...+22 градуси, вдень +28...+35 градусів.\r\nУ Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +27...+32 градуси.У Ялті без опадів. Температура вночі +16...+18 градусів, вдень +30...+32 градуси.\r\n13 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +24...+27 градусів, у районі Одеси і Приморська +22 градуси; у Дніпрі біля Києва +22 градуси.\r\nКарта: Укргідрометцентр\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Україну йде аномальна спека до +36 і атмосферні фронти: прогноз погоди на тиждень.\r\nТакож синоптик розповів, яким буде оксамитовий сезон і бабине літо в Україні.