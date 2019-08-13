Понад 25 тис. українців вимагають від Зеленського скасування фінансування партій з держбюджету

\r\nУ той час, як гроші з держбюджету отримають 11 партій, електронна петиція до Президента Володимира Зеленського про скасування фінансування політичних партій з державного бюджету набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.\r\nПро це свідчать дані на сайті Президента, передають Українські Новини.\r\nПетицію зареєстрував 23 липня колишній депутат Верховної Ради Микола Томенка.\r\nАвтор зазначає, що в 2016-2019 роках на фінансування партій виділено близько 1,5 млрд гривень.\r\n"Гроші, що надходять з кишень українських громадян, партії витрачають переважно на телевізійну рекламу, в якій їх лідери вітають нас зі святами. На моє переконання, використовувати народні гроші на утримання партій в воюючій, бідній, корумпованій країні - цинічно і неприпустимо", - підкреслює він.\r\nЗ його слів, за державний рахунок тепер будуть фінансуватися не тільки політичні сили, які подолали 5% бар'єр, а й ті, що набрали 2%. Попередньо, за оцінками експертів, партії отримають такі суми з бюджету за наступні 5 років: "Слуга народу" - понад 2,7 млрд гривень, "Опозиційна платформа - За життя" - 705 млн гривень, "Європейська солідарність" - 545 млн гривень; "Батьківщина" - 465 млн гривень; "Голос" - 385 млн гривень; "Сила і честь" - 270 млн гривень; "Опозиційний блок" - 200 млн гривень, "Партія Шарія" - 190 млн гривень, Радикальна партія Олега Ляшка - 170 млн гривень, "Українська стратегія Гройсмана" - 135 млн гривень; "Свобода" - 130 млн гривень.\r\n"В цілому на утримання цих партій за 5 років діяльності Верховної Ради український народ має витратити близько 5,9 млрд гривень. Отже, пропоную скасувати або, принаймні, призупинити законодавчі акти, які передбачають фінансування політичних партій з державного бюджету", - пропонує Томенко.\r\nРаніше Українські Новини писали, скільки витратили партії на передвиборчу кампанію.\r\nЗа останнім розподілом фінансування найбільше коштів отримали "Народний фронт" і "Євросолідарність".\r\n