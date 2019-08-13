Понад 25 тис. українців вимагають від Зеленського скасування фінансування партій з держбюджету

У той час, як гроші з держбюджету отримають 11 партій, електронна петиція до Президента Володимира Зеленського про скасування фінансування політичних партій з державного бюджету набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

Про це свідчать дані на сайті Президента, передають Українські Новини.

Петицію зареєстрував 23 липня колишній депутат Верховної Ради Микола Томенка.

Автор зазначає, що в 2016-2019 роках на фінансування партій виділено близько 1,5 млрд гривень.

"Гроші, що надходять з кишень українських громадян, партії витрачають переважно на телевізійну рекламу, в якій їх лідери вітають нас зі святами. На моє переконання, використовувати народні гроші на утримання партій в воюючій, бідній, корумпованій країні - цинічно і неприпустимо", - підкреслює він.

З його слів, за державний рахунок тепер будуть фінансуватися не тільки політичні сили, які подолали 5% бар'єр, а й ті, що набрали 2%. Попередньо, за оцінками експертів, партії отримають такі суми з бюджету за наступні 5 років: "Слуга народу" - понад 2,7 млрд гривень, "Опозиційна платформа - За життя" - 705 млн гривень, "Європейська солідарність" - 545 млн гривень; "Батьківщина" - 465 млн гривень; "Голос" - 385 млн гривень; "Сила і честь" - 270 млн гривень; "Опозиційний блок" - 200 млн гривень, "Партія Шарія" - 190 млн гривень, Радикальна партія Олега Ляшка - 170 млн гривень, "Українська стратегія Гройсмана" - 135 млн гривень; "Свобода" - 130 млн гривень.

"В цілому на утримання цих партій за 5 років діяльності Верховної Ради український народ має витратити близько 5,9 млрд гривень. Отже, пропоную скасувати або, принаймні, призупинити законодавчі акти, які передбачають фінансування політичних партій з державного бюджету", - пропонує Томенко.

Раніше Українські Новини писали, скільки витратили партії на передвиборчу кампанію.

За останнім розподілом фінансування найбільше коштів отримали "Народний фронт" і "Євросолідарність".